Mercato OM : La voie se dégage pour l’arrivée de Marcus Thuram

Publié par Timothée Jean le 02 décembre 2022 à 16:45

D’après les dernières informations de la presse allemande, l’ OM n’est plus en concurrence avec le Bayern Munich pour la signature de Marcus Thuram.

S'il fallait désigner un symbole de la première partie de saison du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram (25 ans) serait très certainement le meilleur exemple. L’attaquant a enchaîné de belles prestations au sein du club allemand, comptabilisant 13 buts et 4 passes décisives en 19 ans rencontres, toutes compétitions confondues. Il reste le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga cette saison, derrière son compatriote Christopher Nkunku (blessé). Et son efficacité devant les buts adverses n’est pas passée inaperçue.

OM Mercato : Le Bayern Munich jette l’éponge pour Marcus Thuram

Présent en Equipe de France pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Marcus Thuram est suivi de très près par de nombreux clubs européens, dont l' OM. Le club phocéen aurait même entamé des premières démarches pour le convaincre de signer, sans succès. Et pour cause, l’attaquant du Borussia M’Gladbach souhaiterait poursuivre sa carrière en Allemagne. Ainsi, le Bayern Munich, qui a supervisé à plusieurs reprises le fils de Lilian Thuram, semblait en pole position pour sa signature. Un accord entre les deux parties était même évoqué, tant le joueur ne semblait pas insensible au projet bavarois.

Mais ce vendredi, la presse allemande dévoile de nouvelles informations plutôt positives pour l’ OM. Bild Sport explique en effet que les dirigeants du Bayern Munich se sont finalement retirés de la course pour recruter Marcus Thuram. Et pour cause, le champion en titre de la Bundesliga préférerait à présent miser sur un autre profil en attaque. Ce retrait du Bayern Munich est-il un coup dur pour le mondialiste tricolore ? Pas vraiment, car les formations disposées à s’attacher ses services dès cet hiver sont nombreuses. À commencer par l’Olympique de Marseille qui croit toujours en ses chances pour attirer le joueur dans ses filets.

L’Équipe expliquait récemment que l’ OM fait partie des courtisans les plus sérieux dans ce dossier. Reste à savoir si les dirigeants parviendront à boucler sa signature. L’Inter Milan, Aston Villa, Tottenham et Newcastle seraient toujours sur ses traces. Cette forte concurrence ne devrait pas déplaire au Borussia M’Gladbach. Conscients des envies de départs tenaces de leur avant-centre, les dirigeants allemands attendraient un montant de 10 millions d’euros pour acter son transfert dès cet hiver. C’est donc le prix à payer pour récupérer l’ancien Guingampais. Les différents courtisans sont prévenus.