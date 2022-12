OM Mercato : Pablo Longoria tient déjà le remplaçant de Luis Suarez

Publié par JEAN-LUC D le 03 décembre 2022 à 13:21

Alors que Luis Suarez devrait rejoindre les rangs d'Almeria lors du prochain mercato hivernal, Pablo Longoria aurait déjà identifié son remplaçant à l’ OM.

Arrivé l’été passé en provenance de Grenade contre un chèque de 10 millions d'euros, Luis Suarez n’est pas parvenu à s’adapter au jeu de l’Olympique de Marseille. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’international colombien de 25 ans devrait donc quitter la cité phocéenne cet hiver pour s’engager en faveur d’Almeria dans le cadre d’un prêt avec obligation d'achat fixée à 8 millions d’euros. Pour le remplacer, Pablo Longoria et les dirigeants marseillais seraient en contact avec l’un de ses compatriotes. L’ OM pourrait même passer à l’offensive dans ce dossier dès le prochain marché des transferts de janvier.

Mercato OM : Le successeur de Luis Suarez déniché en MLS ?

Interrogé par le quotidien L'Équipe, la direction de l'Olympique de Marseille a confirmé le départ de Luis Suarez pour cet hiver en expliquant que l’ancien attaquant de Watford a du mal à s’adapter à son nouvel environnement. « Tous les joueurs n'ont pas la même capacité d'adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible », a rapporté le quotidien sportif.

À la recherche d’un nouvel avant-centre pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor, l’OM songerait sérieusement au joueur du Chicago Fire, Jhon Duran, selon les informations du portail Jeunes Footeux. Avec 8 buts et 5 passes décisives en 27 matches dans le Championnat américain, Jhon Duran possède le profil idéal pour être la doublure d’Alexis Sanchez au sein de l’attaque marseillaise. Sous contrat jusqu’en décembre 2024 avec la franchise américaine, le compatriote de Luis Suarez serait évalué à 11 millions d'euros par ses dirigeants. Âgé de 18 ans, Duran intéresserait également Liverpool, Manchester United et l'Atlético Madrid.

L’OM est donc prévenu.