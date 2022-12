FC Nantes Mercato : Une signature bientôt bouclée en Bulgarie

Publié par Dylan le 03 décembre 2022 à 15:21

Transféré au SO Cholet cet été, un ancien espoir du FC Nantes a été mis à l'essai au Slavia Sofia qui pourrait disputer une compétition européenne en 2023.

Un ancien titi Nantais bientôt à l'oeuvre en coupe d'Europe? C'est une question à laquelle nous aurons une réponse en 2023. Pour le moment, cela semble en tout cas bien parti avec Nathan Gassama. Formé au FCN, le défenseur de 21 ans a été vendu cet été au SO Cholet par l'ESTAC Troyes. Pour rappel, le joueur a côtoyé l'équipe réserve du club aubois, marquant 2 buts en 14 rencontres de National 3 la saison dernière.

Désormais en National, Gassama n'a pas encore réussi à convaincre son nouveau club de le titulariser davantage. Avec seulement 2 matchs à son actif, le taulier manque de temps de jeu sous les ordres de l'entraîneur cholétais Stéphane Rossi. Si ses performances n'ont pas été jugées bonnes dans son club actuel, Gassama a décidé de faire un essai en première division bulgare afin de rebondir. Un essai qui pourrait s'avérer concluant.

FC Nantes Mercato : Nathan Gassama vers un transfert au Slavia Sofia

C'est le Slavia Sofia, actuel 5ème de la première division bulgare qui a décidé de mettre à l'essai Nathan Gassama. Et d'après les informations de Foot Mercato, le test se passerait bien pour le jeune défenseur central français qui aurait tapé dans l'oeil de l'entraîneur Zlatomir Zagorcic. Une superbe nouvelle pour ce joueur qui pourrait potentiellement jouer une coupe d'Europe fin 2023, si le Slavia Sofia le signe et termine au moins troisième au championnat à l'issue de la saison. Pour le moment, le club se trouve à 4 points du troisième, à 12 journées de la fin.

De son côté, le FC Nantes se fait une grosse frayeur avant la double confrontation face à la Juventus Turin. L'un de ses cadres en charnière centrale, Jean-Charles Castelletto, pourrait revenir blessé de la Coupe du Monde au Qatar après des prestations intenses. Déjà absent du groupe face au Brésil vendredi, l'international camerounais (16 sélections, 1 but) ne rassure pas. Autre mauvaise nouvelle pour le FCN, Dusan Vlahovic a marqué contre la Suisse vendredi et n'a donc pas perdu son sens du but. L'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a donc du soucis à se faire...