FC Nantes : Inquiétude chez les Canaris pour la reprise

Publié par Ange A. le 03 décembre 2022 à 01:15

Le FC Nantes a repris le travail mercredi. Alors qu’un stage au Portugal est prévu, la situation d’un défenseur international inquiète.

Le FC Nantes ne comptait qu’un seul représentant au Mondial. Jean-Charles Castelletto était le seul Canari convoqué pour le grand rendez-vous au Qatar. Mais avec l’élimination du Cameroun ce vendredi, le FCN ne dispose plus de représentant en terre qatarie. Bien qu’éliminés, les Lions indomptables ont réalisé un exploit pour leur dernière sortie en dominant le Brésil. Un but de l’ancien Lorientais Vincent Aboubakar a suffi pour infliger à la Seleçao sa première défaite en Coupe du monde face à une nation africaine. Cet exploit des Lions, le défenseur nantais l’a vécu depuis les tribunes. Titularisé lors des deux premiers matchs des quintuples champions d’Afrique, l’ancien Brestois a été ménagé pour cette dernière rencontre par Rigobert Song, son sélectionneur. Avant ce choc, le défenseur nantais avait été annoncé incertain.

FC Nantes : Castelletto blessé avec le Cameroun ?

Le Cameroun éliminé, Jean-Charles Castelletto va signer son retour à Nantes dans les prochains jours. Reste à savoir dans quelle condition l’international camerounais va retrouver ses partenaires. Il quitte la Coupe du monde avec deux titularisations et un but inscrit. Avant de s’envoler pour le Mondial, le défenseur central avait disputé 19 matchs avec le FCN, dont 16 titularisations, et délivré une passe décisive.

Antoine Kombouaré et ses poulains se préparent d’ailleurs à se rendre au Portugal pour poursuivre leur préparation. Le technicien kanak a enregistré six absents lors de la reprise des entraînements du FC Nantes mercredi. Outre Castelletto au Qatar, d’autres internationaux comme Quentin Merlin (Espoirs), le Nigérian Moses Simon et l’Égyptien Mostafa Mohamed étaient également absents. Idem pour Fabio. De retour des vacances, le Brésilien Fabio a rejoint les Canaris avec un retard. Encore touché à la hanche, Denis Petric n’a pas signé son retour à La Jonelière.