ASSE Mercato : Officiel, Monnet-Paquet rebondit à l'étranger

Publié par ALEXIS le 18 août 2021 à 00:19

Laissé libre par l’ ASSE au terme de son contrat le 30 juin 2021, Kévin Monnet-Paquet a rejoint officiellement un championnat étranger et exotique, ce mardi.

ASSE : Monnet-Paquet signe à Aris Limassol pour un an

Comme pressenti, Kévin Monnet-Paquet, ancien joueur de l’ ASSE, s’est engagé avec le club chypriote, Aris Limassol, ce mardi. Il tenait une offre du promu dans l’élite chypriote, mais il s’est donné quelques jours de réflexion avant de faire son choix. Le polyvalent ex-ailier de l’AS Saint-Étienne a signé un contrat d’un an avec la ‘’Light Brigade’’, plus une autre année en option. En d’autres termes, il est lié au club basé à Limasol jusqu’à fin juin 2022 et à la possibilité d’aller jusqu’au 30 juin 2023, si les parties sont satisfaites de leur premier accord.

Kévin Monnet-Paquet a défendu les couleurs de l’ ASSE entre 2014 et 2021, soit pendant 7 saisons consécutives. Il a pris part à 208 matchs, toutes compétitions confondues sous le maillot des Verts. Il a aussi inscrit 19 buts et délivré 10 passes décisives. En effet, Kévin Monnet-Paquet avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en février 2019. Il avait ainsi manqué tout le reste de saison 2018-2019, mais aussi tout l’exercice 2019-2020, à cause d’une rechute.

Un état d'esprit irréprochable

Revenu la saison dernière, le joueur de 33 ans avait disputé 16 matchs de Ligue 1 après son indisponibilité d’une saison et demie. À noter que Kévin Monnet-Paquet est surnommé le couteau suisse pour sa polyvalence. Ailier gauche, il est à l’aise dans tout le couloir gauche. Il était adulé par les supporters de l' ASSE pour son état d'esprit irréprochable. Le public du stade Geoffroy-Guichard avait même un chant à la gloire de l'ancien N°22 stéphanois.