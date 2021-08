ASSE Mercato : Les vérités de Monnet-Paquet sur son départ

Publié par Ange A. le 16 août 2021 à 07:35

Kevin Monnet-Paquet a quitté l’AS Saint-Étienne cet été au terme de son contrat. Toujours sans club, l’avant-centre de 32 ans est revenu sur son départ de l’ ASSE.

Les confidences de Kevin Monnet-Paquet sur son départ de l’ ASSE

En fin de contrat, Kevin Monnet-Paquet s’est vu indiquer la porte de sortie au terme de la saison. L’attaquant de 32 ans n’a pas prolongé son contrat avec l’AS Saint-Étienne et se retrouve aujourd’hui libre de s’engager avec le club de son choix. Toujours sans club, l’avant-centre est revenu sur son départ de l’ ASSE. « Je suis lucide sur ma situation. Sur la mienne et celle du club. Je n’ai pas eu besoin de grands discours pour comprendre que ça s'arrêterait là, je le savais. Même moi, j’ai senti que c’était le moment de tourner la page, même si Saint-Étienne est un club qui m’a marqué, j’ai adoré jouer ici, c’est indescriptible. Mais c’était le moment que nos chemins se séparent », a assuré KMP dans un entretien à Poteaux Carrés.

Quelle destination pour Monnet-Paquet cet été ?

Pour Kévin Monnet-Paquet, son âge n’a pas joué en sa faveur surtout quand on sait que Claude Puel est friand de jeunes profils. « Il y a aussi une question d’âge même si ce n’est pas forcément un frein, mais c’était dans la logique des choses que je parte », a indiqué le joueur. Ces derniers jours, Monnet-Paquet était annoncé à Chypre. Certains médias, dont 90 Min, assuraient même qu’il avait déjà paraphé un contrat avec Aris Limassol pour deux saisons, dont une en bonus.

Mais aux dernières nouvelles, il n’en serait rien comme l’assure But Football. Le média assure en effet que la situation contractuelle de l’ancien stéphanois demeure inchangée. Pour le média en ligne, Kévin Monnet-Paquet n’a pas encore tranché pour son avenir. S’il a bien reçu une offre de l’Aris Limassol, l’attaquant serait encore en pleine réflexion concernant sa prochaine destination. Selon la même source, l’ancien de l’ ASSE aurait également été approché ces derniers jours par un club turc donc l’identité n’a pas fuité.