OL Mercato : Nouvelle annonce imminente pour le rachat de Lyon

Publié par Ange A. le 05 décembre 2022 à 03:45

Alors qu’un délai aurait été fixé à John Textor pour le rachat de Lyon, la direction de l’ OL devrait faire la lumière sur ce dossier.

Près de six mois après le début des négociations avec John Textor, la vente de l’Olympique Lyonnais n’a pas encore été bouclée. Initialement fixée au 30 septembre, la date de rachat de Lyon par le milliardaire américain a été repoussée à deux reprises. Un nouveau délai avait même fixé ce dimanche pour boucler ce dossier. Samedi, l’entrepreneur américain se montrait d’ailleurs confiant quant à l’issue de ce dossier. Mais comme le souligne L’Équipe, aucun accord n’a été conclu à date. Le quotidien sportif révèle notamment qu’aucune résolution n’a été adoptée ce dimanche. Une réunion s’est pourtant tenue pour « statuer sur la suite à donner concernant le closing de la vente du club à John Textor et plus précisément à sa société, Eagle Football ».

OL Mercato : Une importante annonce pour le rachat de Lyon

Le journal assure néanmoins que l’Olympique Lyonnais devrait prochainement communiquer pour rassurer les marchés. Pour le moment, il manque encore un accord de Crystal Palace (dont il est co-actionnaire) et de la Premier League à John Textor pour boucler le rachat de Lyon. Outre cet accord manquant, l’homme d’affaires doit désormais composer avec la réticence d’un de ses partenaires peu disposé à l’entrée de Palace au capital d’Eagle.

Selon la source, de nouveaux documents devraient parvenir « très vite » pour rassurer les marchés financiers quant à l’avancée de cet épineux dossier. Reste maintenant à savoir si celui-ci sera enfin bouclé ou s’il fera de nouveau l’objet d’un report. Pour rappel, John Textor est candidat au rachat des parts d’IDG Capital et Pathé via sa société Eagle Football. Le montant global de l’opération est estimée à 800 millions d’euros. Même en cas d’arrivée de Textor, Jean-Michel Aulas devrait conserver la présidence de l’OL jusqu’en 2025 avant de passer la main.