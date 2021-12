OM Mercato : Villas-Boas, Bayern, les confdences de Bouna Sarr

Publié par Ange A. le 16 décembre 2021 à 07:05

Ancien de l’ OM, Bouna Sarr s’est exprimé sur sa relation avec André Villas-Boas et a dévoilé ses ambitions au Bayern Munich.

Bouna Sarr encense André Villas-Boas

Son transfert de Marseille vers Munich avait surpris plus d’un lors du mercato estival de 2020. Vice-champion de France avec l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr avait rejoint le géant allemand à la surprise générale. En Allemagne depuis près de deux ans, l’arrière droit sénégalais suit toujours avec intérêt l’OM. Dans les colonnes de L’Équipe, le joueur de 29 ans est revenu sur sa relation avec André Villas-Boas. L’ancien Marseillais reste marqué par le technicien lusitanien parti du club phocéen en février. « Pour moi, il était le coach parfait. Avec lui, j’étais moi-même. Quand on était dans une bonne dynamique, il nous donnait quatre jours libres lors de la trêve internationale […] Sur le terrain, s’il m’engueulait, je ne boudais pas. Il aurait pu me gifler, je fermais ma gueule. C’était le boss », confie le défenseur au quotidien sportif.

Ses ambitions au Bayern Munich

Parti de l’Olympique de Marseille, Bouna Sarr peine à s’imposer au Bayern Munich où il n’est qu’un simple remplaçant. Cette saison, le Sénégalais (4 sélections) n’a disputé que 9 rencontres (216 minutes). Lors de sa première saison, il n’avait pris part qu’à 17 matchs (884 minutes), dont 9 en tant que titulaire. Il avait terminé cet exercice avec trois passes décisives. Bien que disposant d’un temps de jeu limité l’ancien de l’Olympique de Marseille assure ne pas être tenté par un départ du Bayern. « À aucun moment, partir ne m’a traversé l’esprit. Je ferai un point en juin avec le Bayern. L’année dernière, ma saison a été tronquée par une blessure. Je ronge mon frein, mais j’ai déjà connu ça à Marseille », note le latéral qui compte s’illustrer à la CAN « pour montrer de quoi [il est] capable. »