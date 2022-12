Mercato OM : Une aide précieuse arrive pour le transfert de Gerson

Publié par Timothée Jean le 05 décembre 2022 à 12:37

En difficulté à l’ OM, Gerson se rapproche d’un départ. Les négociations avec Flamengo étant l’arrêt, le Brésilien risque de rejoindre un autre club.

Le secteur offensif de l’ OM va subir plusieurs changements lors du prochain mercato hivernal. Alors qu'Amine Harit, blessé, manque plusieurs mois de compétition, les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’activent en coulisse pour trouver son remplaçant. Au moins un milieu de terrain créateur et un avant-centre sont attendus dans la cité phocéenne durant cette fenêtre de transferts. Mais avant d’acheter, le club phocéen devra vendre. Cela reste un impératif pour les dirigeants marseillais.

Pablo Longoria, le président de l’ OM, a bien conscience qu’il sera une nouvelle fois très attendu sur le rayon des ventes. D'autant plus que les potentielles arrivées dépendront en grande partie de sa capacité à bien vendre certains éléments poussés vers la sortie. C’est pour cette raison que la direction de l'Olympique de Marseille ne compte pas céder Gerson à un prix dérisoire. Les Marseillais exigeraient pas moins de 15 millions d’euros avant d’acter son transfert à Flamengo. Ce montant freine pour le moment les ardeurs du club carioca, au point où cette opération semble désormais au point mort.

OM Mercato : Le FC Séville pousse pour le transfert de Gerson

Ce désaccord économique entre l’OM et Flamengo ne signifie pas pour autant que Gerson ne sera pas vendu cet hiver. Un autre prétendant s’active déjà en coulisse pour l’attirer dans ses filets. Comme l’indique La Provence dans son article, le FC Séville de Jorge Sampaoli, insiste pour la signature du joueur de 25 ans. Et cette seconde piste commence à prendre de l’épaisseur. Désireux de retourner au bercail, Gerson pourrait finalement se laisser séduire par la perspective de retrouver un entraîneur qu’il connaît bien et qu’il apprécie.

Le technicien argentin avait fait de lui l’un de ses pions incontournables dans la cité phocéenne avant son départ fracassant en juin dernier. Il souhaiterait dorénavant l’avoir sous ses ordres en Andalousie. Et selon la source, les dirigeants du FC Séville seraient déjà prêts à passer à l’offensive dans ce dossier. Cet intérêt espagnol ne déplaît pas aux dirigeants de l’OM, qui espèrent céder leur joueur au plus offrant. Reste à savoir si les Andalous mettront le montant nécessaire pour boucler ce deal. Le feuilleton Gerson est loin de connaître son épilogue.