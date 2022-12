RC Lens Mercato : Un indésirable de Haise revient sur son départ

Publié par Dylan le 04 décembre 2022 à 15:06

Un ancien milieu du RC Lens a retrouvé du temps de jeu en Ligue 2, alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Franck Haise. Il s'est confié sur son départ.

Il fait partie des nombreux joueurs à avoir quitté le navire lensois cet été. Le milieu offensif Charles Boli, 24 ans, était pourtant promis à un bel avenir sous les ordres de Franck Haise qui le voyait comme un de ses futurs pistons dans l'entrejeu à son arrivée. Malheureusement, les choses n'ont pas tourné dans le bon sens pour Boli chez les Sang-et-Or. D'abord prêté au Paris FC en janvier 2021, il a disputé 11 matchs de Ligue 2 pour 2 buts et 2 passes décisives. Un prêt fructueux qui ne lui avait toutefois pas permis de trouver du temps de jeu à son retour dans le Nord.

Franck Haise et son staff décide de l'envoyer à nouveau en prêt l'année suivante, cette fois-ci du côté de Vicenza en deuxième division italienne. S'il ne jouera que 12 matchs avec ce club, il sera passé par toutes les émotions là-bas. En effet, Vicenza était parvenu à arracher une chance de se sauver en décrochant les barrages lors de la dernière journée. Le tout, grâce à un superbe sprint final marqué par trois victoires consécutives sur les trois derniers matchs de championnat. Finalement, les Biancorossi s'inclineront en finale de barrages face à Cosenza, ce qui actera sa descente en Série C le 20 mai.

Charles Boli ne regrette pas son départ du RC Lens

N'entrant toujours pas dans les plans de Franck Haise à l'issue de son aventure italienne, Charles Boli a été transféré définitivement au Pau FC, pensionnaire de Ligue 2. Sous les ordres de Didier Tholot, le désormais ex-lensois a participé à 8 rencontres de championnat et 2 matchs de Coupe de France. Un bilan en demi-teinte pour celui qui se cherche encore une place de titulaire au sein de l'équipe pyrénéenne.

Interrogé par La République des Pyréenées au sujet de son départ précipité du RC Lens, le milieu offensif français dit ne pas regretter son choix : « Forcément, ça m’a fait bizarre de me dire que ce chapitre au RC Lens était terminé. Mais ce départ, c’était ce qu’il me fallait. C‘était devenu compliqué à Lens et il fallait que je prenne mon envol. Aujourd’hui, je suis très content d’être à Pau, j’ai été parfaitement accueilli et je me sens vraiment bien ». Charles Boli pourrait jouer la montée en Ligue 1 avec le Pau FC, qui se classe actuellement neuvième de Ligue 2 à sept points du deuxième Bordeaux.