PSG : L'inquiétude grandit pour un joyau du Paris SG

Publié par Thomas le 05 décembre 2022 à 17:07

En vue du choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG retient son souffle pour l'un de ses plus grands tauliers.

Décidément, le Paris Saint-Germain n’est pas verni durant ce Mondial 2022. Le club de la capitale a appris en début de rassemblement le forfait de Presnel Kimpembe avec l’Equipe de France, puis la blessure finalement sans gravité de Neymar, et enfin plus récemment celle de Nuno Mendes, cette fois-ci plus préoccupante. Le défenseur portugais s’est blessé avec sa sélection en début de Coupe du monde, face à l’Uruguay, l’obligeant à tirer un trait sur l’entièreté de la compétition. Un coup dur pour le génie de 20 ans, mais aussi pour son club, le PSG, qui craint une indisponibilité du joueur pour les prochaines échéances. Avec un match crucial contre le Bayern Munich qui se profile en février, le Paris SG retient son souffle mais ne se montre pas optimiste concernant un retour rapide de Nuno Mendes à la compétition.

PSG : Nuno Mendes absent au moins jusqu’à fin janvier

D’après les informations de L’Équipe ce lundi, le défenseur gauche souffrirait d’une déchirure musculaire importante à une cuisse qui l’empêcherait d’une part, de revenir en janvier mais également d’être à 100% pour la rencontre aller de Ligue des champions contre les Bavarois, le 14 février prochain. Ménagé contre le Ghana lors de la rencontre inaugurale du Portugal, le coéquipier de Cristiano Ronaldo avait été remplacé par l’ancien lorientais, Raphaël Guerreiro, après sa blessure le match suivant.

Indispensable au onze de Christophe Galtier, Nuno Mendes avait loupé une bonne partie du mois d’octobre avec le Paris Saint-Germain, faisant un retour triomphant contre la Juventus en Ligue des champions avec un but quelques minutes après son entrée en jeu. En cas d’absence pour le match aller des 8es de finale de Ligue des champions, l’ancien joueur du Sporting devrait être remplacé par l’Espagnol Juan Bernat, dont le rendement laisse quelque peu à désirer ces derniers mois.