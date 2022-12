PSG : LDC, Al-Khelaïfi passe aux aveux avant le Bayern

Publié par Ange A. le 04 décembre 2022 à 07:11

Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi est passé aux aveux avant les retrouvailles en Ligue des champions avec le Bayern.

Comme chaque saison, le Paris Saint-Germain est présenté comme un prétendant au sacre final en Ligue des champions. Sa triplette offensive composée de Messi, Neymar et Mbappé est particulièrement en grande forme en ce début de saison. Néanmoins, le PSG a quelque peu déçu en phase de poules en terminant derrière le Benfica Lisbonne. Une position qui a exposé le club de la capitale à un cador européen en huitièmes de finale de la C1. Les Rouge et bleu joueront en effet gros face au Bayern Munich au prochain tour. Avant ces retrouvailles européennes, Nasser Al-Khelaïfi s’est voulu modeste concernant les ambitions de Paris en C1.

PSG : Le mea culpa de Nasser Al Khelaïfi avant le Bayern

Pour le président du Paris Saint-Germain, l’une des grandes erreurs de QSI était de faire un sacre en Ligue des champions sa priorité dès son arrivée. Malgré l’effectif à disposition de Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas s’emballer cette saison concernant ce sacre en Coupe d’Europe. « Je l’ai déjà dit avant la saison. Étape par étape. La fin de la Coupe du monde déjà… puis la Ligue 1. Et en février, on affrontera le Bayern. […] Vous avez peut-être raison. Ce n’est pas une honte de dire qu’on a fait des erreurs. Il faut aussi dire que notre club est plus grand que ça. Il y a les féminines, le judo, le handball… », a confié le dirigeant qatari à L’Équipe.

Pour rappel, le PSG avait été sorti en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid la saison dernière. Vainqueurs à l’aller, les Parisiens avaient subi une remontada au retour à Santiago Bernabeu. Reste maintenant à savoir s’ils franchiront cette étape face au Bayern cette saison.