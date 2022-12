PSG Mercato : Rafael Leao, le coach de l’AC Milan répond à Campos

Publié par JEAN-LUC D le 05 décembre 2022 à 21:07

Priorité de Luis Campos pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé au PSG, Rafael Leao voudrait quitter l’AC Milan. Mais son coach ne s’avoue pas vaincu.

Annoncé dans les plans de Luis Campos en cas de départ de Kylian Mbappé, Rafael Leao a donné rendez-vous à l’AC Milan pour faire le point sur sa situation contractuelle après la Coupe du Monde au Qatar. « Je parlerai à l'AC Milan de ma situation contractuelle une fois la Coupe du monde terminée. Nous avons eu une rencontre positive avec Paolo Maldini avant la Coupe du Monde, c'était une bonne rencontre, nous rentrerons dans les détails après la pause », avait expliqué l’attaquant de 23 ans après la victoire du Portugal face à l’Uruguay (2-0).

Mais selon les renseignements du quotidien madrilène AS, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo aurait pris sa décision et souhaiterait changer d’air dès l’été prochain. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Rafael Leao n'aurait donc pas l'intention de parapher le nouvel engagement que lui propose l’AC Milan. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui serait en contact avec son entourage en vue d’un transfert dès que possible. Qu’à cela ne tienne. L'entraîneur de l'AC Milan, Stefano Pioli, ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato PSG : Stefano Pioli prêt à retenir Rafael Leao l’été prochain ?

Placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, Rafael Leao pourrait être l’un des gros tubes du mercato estival prochain. Mais selon entraîneur, les Rossoneri entendent bien tout mettre en oeuvre pour conserver son joyau portugais encore quelques années de plus.

« Il y a deux choses qui sont sûres. Il est bien avec nous et la direction et Rafa se parlent. Nous attendons avec impatience de bonnes nouvelles. Il est heureux avec Milan et je veux qu'il reste », a déclaré Stefano Pioli dans une interview accordée à Sky Sport et rapportée par le journaliste Fabrizio Romano.