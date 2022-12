FC Barcelone Mercato : Le Barça veut faire un gros coup à Arsenal

Publié par Thomas G. le 06 décembre 2022 à 21:15

Leader de Liga avant de redémarrer le championnat, le FC Barcelone serait très attentif à la situation d'une pépite d'Arsenal.

La Coupe du monde permet à certains joueurs de se révéler aux yeux du grand public et aux clubs de cocher les noms de leurs prochaines pistes. Les dirigeants du FC Barcelone profitent de la compétition pour préparer les prochains mercatos en vue de renforcer l’effectif de Xavi. La priorité est de dénicher le futur successeur de Sergio Busquets, mais les Blaugranas pourraient également recruter un attaquant.

Selon les informations de Sport, les dirigeants du Barça apprécieraient le profil de Gabriel Martinelli. L’attaquant d’Arsenal dispute actuellement sa première Coupe du monde avec le Brésil et les Blaugranas sont attentifs à ses prestations. Cette saison, le buteur de 21 ans a gagné sa place de titulaire à Arsenal ce qui lui a permis d’être appelé par Tite. Au sein de l’armada offensive de la Seleção, Gabriel Martinelli est l’un des jokers du sélectionneur. Ses qualités de percussion et son agilité font de lui un redoutable atout pour débloquer des situations périlleuses. Le FC Barcelone pourrait passer à l’action après la Coupe du monde en contactant l’entourage de Gabriel Martinelli. Les Blaugranas souhaiteraient convaincre l’attaquant de 21 ans de ne pas prolonger son contrat avec Arsenal. En plus du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Liverpool surveillent également la situation de Gabriel Martinelli.

FC Barcelone Mercato : Le Barça veut réduire son effectif

Les dirigeants du FC Barcelone s’activent en coulisse pour recruter le successeur de Sergio Busquets. En parallèle, le Barça veut vendre plusieurs joueurs en manque de temps de jeu lors du mercato hivernal. Les Blaugranas souhaiteraient se séparer de Franck Kessié, Memphis Depay et Hector Bellerin. Ces trois départs pourraient faciliter le mercato estival du Barça pour éviter une sanction de la Liga. Le FC Barcelone doit donc dégraisser son effectif avant éventuellement de recruter Gabriel Martinelli.