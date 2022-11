FC Barcelone Mercato : Le départ de Depay proche d'être acté

Publié par Thomas G. le 29 novembre 2022 à 16:09

Contraint de vendre avant de se renforcer, les dirigeants du FC Barcelone pourraient boucler le départ de Memphis Depay cet hiver.

Le FC Barcelone pourrait prendre une grande décision dans les prochains jours. Les dirigeants blaugranas souhaiteraient réaliser un mercato hivernal d'envergure avant d’être éventuellement interdit de recrutement cet été. Dans cette optique, le Barça souhaiterait réduire sa masse salariale. Le départ de l’international néerlandais, Memphis Depay, pourrait être une option. Les Blaugranas sont ouverts à l’idée afin de renflouer les caisses du club avec la vente d’un joueur qui ne rentre plus dans les plans de Xavi.

Selon les informations de Fichajes, le FC Barcelone pourrait avoir un coup de pouce dans ce dossier. Le média espagnol précise que le FC Séville se préparerait à accueillir Memphis Depay cet hiver. Les Sévillans auraient acté les départs de Papu Gomez et Kasper Dolberg pour faire de la place à l’attaquant néerlandais du FC Barcelone. Le FC Séville aurait ainsi les moyens de payer le salaire de Memphis Depay. Le club andalou devra également trouver un terrain d’entente avec les dirigeants du FC Barcelone.

FC Barcelone : Plusieurs joueurs aussi vers la sortie

La direction du FC Barcelone souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs cet hiver pour offrir plus de libertés à Xavi et renflouer les caisses du club. Le Barça devrait donc subir un dégraissage massif lors du mercato hivernal. De ce fait, Hector Bellerin, Franck Kessié, Memphis Depay et Jordi Alba sont susceptibles de partir. Ces départs permettront ensuite au FC Barcelone d’être actif sur le marché des transferts.

Le Barça pourrait notamment recruter un milieu de terrain supplémentaire pour préparer la succession de Sergio Busquets. En plus des deux favoris, Ruben Neves et Martin Zubimendi, les Blaugranas sont également intéressés par Enzo Fernandez. L’international argentin a impressionné la direction du Barça qui pourrait passer à l’action pour le recruter après la Coupe du monde.