Equipe de France : Kylian Mbappé absent de l'entraînement des Bleus

Publié par Thomas le 06 décembre 2022 à 17:15

À l'approche du choc contre l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est absent de l'entraînement de l'Equipe de France.

Les supporters retiennent leur souffle. Ce mardi, l’attaquant star des Bleus, Kylian Mbappé n’était pas présent lors de l’entraînement de l’Equipe de France, à quatre jours du choc tant attendu contre l’Angleterre. Comme le révèle RMC Sport, le joueur de 23 ans n’a pas participé à la séance prévue ce jour et était le seul à manquer à l’appel. Le journaliste Arthur Perrot, présent sur place, évoque une phase de récupération en marge du groupe pour le Bondynois qui récupérerait du match face à la Pologne. Contre l’équipe de Robert Lewandowski en 8es de finale, Mbappé avait disputé l’entièreté de la rencontre, marquant 2 buts et délivrant une passe décisive à Olivier Giroud.

Equipe de France : Olivier Giroud revient sur sa célébration avec Kylian Mbappé

Serial buteur en Bleus, Kylian Mbappé sait également se transformer en un passeur hors pair, en témoigne son offrande pour Olivier Giroud dimanche contre la Pologne, synonyme d’ouverture du score. L’attaquant de 36 ans, un temps écarté des plans de Didier Deschamps, est revenu au meilleur de sa forme lors de cette Coupe du monde, se convertissant en meilleur buteur de l’histoire des Bleus grâce à ce but, qui aura fait le tour du monde.

"Ce record me rappelle forcément toutes les années qui sont passées, 11 ans en équipe de France, avec des hauts, des moments plus bas, le plus important est de donner le bon exemple aussi pour les jeunes, qui veulent progresser", a déclaré l'ancien Montpelliérain, qui a par la suite réagit à sa photo avec l'attaquant du PSG lors de la célébration. "Il n’y avait rien de calculé, j’ai beaucoup rigolé sur les montages, le sport de haut niveau nous offre des bons moments comme celui-là." Une connexion savoureuse qu’on espère retrouver samedi contre les hommes de Gareth Southgate.