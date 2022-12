Equipe de France : Olivier Giroud va boucler une belle signature

Publié par Thomas le 05 décembre 2022 à 10:55

En pleine bourre avec l'Equipe de France lors du Mondial, l'attaquant de l'AC Milan, Olivier Giroud, va parapher un nouveau contrat.

Buteur hier contre la Pologne, en 8es de finale de la Coupe du Monde, Olivier Giroud vit un véritable rêve éveillé. Celui qui avait été critiqué en 2018 pour son bilan devant les buts est aujourd’hui à 3 réalisations en 3 matches disputés. Dans l’ombre de Karim Benzema avant le Mondial, l’attaquant de l'AC Milan a su saisir sa chance au bon moment, redevenant indispensable en sélection alors qu’il n’était plus considéré par son coach lors des derniers rassemblements.

En ouvrant le score hier contre les coéquipiers de Robert Lewandowski, l’ancien montpelliérain est tout simplement devenu le meilleur buteur de l’Equipe de France, chipant ce titre à un certain Thierry Henry. "C’est un rêve de gosse qui se réalise. Je suis très fier d’avoir battu Titi (Henry) car pour moi, c’est une légende vivante du football français et j’espère qu’on pourra fêter ça ensemble quand on pourra se voir", déclarait hier le buteur tricolore. Une performance unique du joueur de 36 ans qui devrait prochainement être récompensée par son club, l’AC Milan.

AC Milan Mercato : Olivier Giroud va prolonger son contrat avec les Rossoneri

Performant avec l’Equipe de France lors de ce Mondial, Olivier Giroud l’est tout autant en Italie, où il brille depuis 2021 à l’AC Milan. Le club lombard, actuellement 2e de Serie A derrière le Napoli, aimerait étendre le bail du Français, qui se termine initialement en juin prochain. D’après la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan serait plus que confiant quant à une prolongation du joueur, qui aimerait lui aussi poursuivre son aventure chez les Rossoneri.

Si une réunion était prévue entre février et mars pour boucler le dossier, le journal italien dévoile que cet entretien sera finalement avancé à janvier, afin de finaliser la signature du champion du monde le plus rapidement possible. Olivier Giroud devrait percevoir une augmentation de salaire à Milan au moment de cette prolongation, dont la durée n’a pas été divulguée.