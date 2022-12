PSG Mercato : Cristiano Ronaldo à Paris ? Al-Khelaïfi répond !

Publié par Enzo Vidy le 07 décembre 2022 à 13:47

Toujours à la recherche d'un club, Cristiano Ronaldo suscite de nombreuses rumeurs, et Nasser Al-Khelaïfi a répondu à une possible arrivée de CR7 au PSG.

À 37 ans, Cristiano Ronaldo ne traverse pas la meilleure période de sa vie. Touché à de graves problèmes personnels il y a encore quelques mois, le quintuple Ballon d'Or a vu Manchester United mettre fin à son contrat après des déclarations fracassantes de la star portugaise lors d'une interview qui a fait le tour du monde. Actuellement au Qatar avec le Portugal, et qualifié pour les quarts de finale, Cristiano Ronaldo n'a plus la confiance de son sélectionneur, et s'est retrouvé sur le banc mardi soir lors de la victoire 6-1 face à la Suisse.

En ce qui concerne son agent, Jorge Mendes, la priorité est de trouver rapidement un club capable d'accueillir son protégé pour la deuxième partie de saison. Si des récentes rumeurs envoyaient CR7 en Arabie saoudite, l'information a rapidement été démentie et l'avenir de CR7 est loin d'être scellé. Après avoir été plusieurs fois mentionné pour accueillir la star portugaise dans son écurie, le président du PSG s'est exprimé sur le cas CR7.

PSG Mercato : Cristiano Ronaldo n'ira pas au PSG

Interrogé au micro de Sky Sports au sujet du prochain mercato parisien, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé l'intérêt du club de la capitale concernant la jeune pépite anglaise Jude Bellingham, évoluant aujourd'hui au Borussia Dortmund. Il a ensuite été questionné sur Cristiano Ronaldo pour une éventuelle arrivée au PSG, et le président parisien a été très clair dans ses propos. "Avec les trois joueurs que nous avons devant, c’est très difficile. Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et il reste un joueur incroyable." Avec ses déclarations, la rumeur CR7 au Paris Saint-Germain est définitivement enterrée, et si les supporters parisiens rêvaient de voir la star portugaise débarquer au Parc des Princes, cela ne restera que dans le domaine de la fiction.