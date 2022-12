Stade Rennais : Halilhodzic actionnaire au SRFC ? Pinault valide !

Publié par Enzo Vidy le 07 décembre 2022 à 19:17

Passé par le Stade Rennais en 2002-2003, Valid Halilhodzic a fait d'étonnantes révélations sur son passage chez les Rouge et Noir.

Depuis 1998, François Pinault est l'unique propriétaire du Stade Rennais. Véritable homme de fortune, l'actionnaire du SRFC a été considéré comme étant le plus riche propriétaire d'un club de football au monde en 2022, d'après un classement publié par le magazine Forbes en avril dernier. Depuis plusieurs années, le club Rouge et Noir est devenu une vraie forte tête du championnat de France. En 2019, les Bretons sont allés chercher une troisième Coupe de France, mettant fin à une disette de 36 années sans trophées, décrochant ainsi le premier trophée de l'ère Pinault. Récemment, un homme bien connu du Stade Rennais s'est exprimé sur son passage en Bretagne lors de la saison 2002-2003, et a fait des révélations très étonnantes au sujet de l'actuel propriétaire du SRFC, François Pinault.

Stade Rennais : Valid Halilhodzic a failli devenir l'actionnaire du SRFC

Dans un entretien accordé au magazine So Foot, l'ancien sélectionneur du Maroc, Valid Halilhodzic, s'est confié sur son expérience au Stade Rennais au côté de François Pinault, qui avait de beaux projets pour l'ancien coach du FC Nantes. "Ah ben ouais. Le président Pinault appréciait beaucoup mon travail, il a tout donné pour moi et ma famille, il voulait que je devienne actionnaire du club."

Lors de son arrivée au SRFC il y a 20 ans, Valid Halilhodzic explique que la situation du Stade Rennais était alarmante. "En arrivant, j’ai trouvé le club dans une situation catastrophique. Ils avaient recruté cinq ou six mercenaires qui se foutaient vraiment de la gueule du monde, Turdo, Lucas, Loeschbor... Il faut vraiment être salaud humainement pour se comporter comme ils l’ont fait, ils s’en foutaient ouvertement." Finalement, l'ancien international yougoslave a réussi à remettre tout en ordre au sein du club breton, et reste très attaché au Stade Rennais.