Stade Rennais Mercato : Une star du SRFC fait un clin d’oeil au Real

Publié par JEAN-LUC D le 07 décembre 2022 à 09:17

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, une star du SRFC ne compte pas faire de vieux os au Stade Rennais et rêve d’un top club, comme le Real Madrid.

Qualifié pour les quarts de finale de Coupe du Monde avec la Croatie, Lovro Majer défendra les couleurs de sa sélection face au Brésil vendredi à 16h00. S’il met son avenir en suspens durant cette trêve internationale, le milieu de terrain du Stade Rennais sait pour autant qu’il est suivi par plusieurs grands clubs européens et pourrait donc bien être attiré par l’idée de s’engager dans un nouveau projet plus ambitieux. Annoncé dans le viseur de l’Atlético Madrid l’été dernier, le protégé de Bruno Genesio se verrait dans les rangs d’un top club.

Invité à évoquer son avenir personnel après le Mondial, Lovro Majer a rendu hommage à son compatriote Luka Modric. « C’est toujours un leader, sur le terrain et en dehors. Il a 37 ans, il est toujours conquérant, il nous transmet son énergie, il nous montre comment on a besoin de jouer et puis il joue encore de façon incroyable », a déclaré le joueur de 24 ans au micro de L’Équipe, avant de livrer un indice sur son futur.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer du SRFC au Real Madrid ?

Déjà annoncé dans les plans du Real Madrid l’été passé, le numéro 21 du Stade Rennais Lovro Majer rêve d’une carrière similaire à celle de la star Luka Modric. « Mon avenir ? Cette Coupe du monde occupe tout mon esprit. Avec Rennes, si en début de saison on visait le top 4, on peut faire peut-être mieux, deuxième ou troisième. Je progresse. Un top club, oui, on verra. Là, je veux juste être le plus fort possible pour la Croatie », a confié l’ancien joueur du Dinamo Zagreb.

D’après les informations du quotidien madrilène AS, Majer rêverait du Real Madrid. Il profiterait même de sa présence au Qatar aux côtés de Luka Modric pour se renseigner sur le club madrilène. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2027, le milieu du SRFC pourrait être l'un des tubes de l'été prochain.