Real Madrid Mercato : Un grand talent pourrait quitter le Real cet hiver

Publié par Thomas G. le 08 décembre 2022 à 00:47

Critiqué après une série de contre-performances, un international français pourrait quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal.

Le Real Madrid veut continuer à régner sur le football européen durant les prochaines années. Dans cette optique, les Merengues souhaiteraient renforcer leur ligne défensive. La défense a été l’un des points faibles du Real Madrid en première partie de saison. L’international français, Ferland Mendy, a notamment été décrié et Didier Deschamps a décidé de ne pas le convoquer pour la Coupe du monde. Ces dernières semaines, les Madrilènes ont supervisé l’arrière gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, en vue d’un transfert lors du mercato estival.

Selon les informations de Fichajes, le Real Madrid souhaiterait également recruter le défenseur croate Josko Gvardiol à tout prix. Ferland Mendy pourrait ainsi être sacrifié par les Madrilènes pour réaliser cette opération. La signature du défenseur du RB Lepizig pourrait permettre à David Alaba de se repositionner sur le côté gauche. Le média espagnol indique que les Merengues vont écouter les offres pour Ferland Mendy. En cas de bonne proposition, l’ancien défenseur de l’OL ne sera pas retenu et son aventure à Madrid pourrait toucher à sa fin. L’international français avait été acheté 48 millions d’euros en provenance de Lyon pour succéder à l’international brésilien Marcelo.

Real Madrid Mercato : Le mercato galactique du Real prend forme

Cet été, le Real Madrid devrait être l’un des acteurs majeurs du mercato estival. Les Merengues ont les moyens et les ambitions de recruter plusieurs joueurs de renom. Les Madrilènes pourraient se renforcer massivement. Alphonso Davies, Josko Gvardiol, Pedro Porro, Jude Bellingham et Endrick sont notamment pistés par le Real. La fin des travaux du Santiago Bernabeu permet aux Merengues d’avoir les moyens de lutter avec les clubs les plus riches d’Europe. En parallèle, le Real Madrid pourrait dégraisser son effectif afin de préparer ce mercato XXL. Marco Asensio, Alvaro Odriozola, Jesus Vallejo, Nacho Fernandes et Eden Hazard sont susceptibles de partir.