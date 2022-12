ASSE Mercato : Un ancien lance un énorme appel pour son retour

Publié par Ange A. le 08 décembre 2022 à 06:17

Alors que l’ ASSE coule en Ligue 2, un ancien attaquant a adressé un message à la direction des Verts. Il pousse pour un retour.

L’AS Saint-Étienne est loin de réaliser le retour escompté en Ligue 2. Pire, l’ ASSE frôle même une nouvelle relégation au terme de la campagne en cours. Les Verts sont derniers du championnat à la trêve. Laurent Batlles espère notamment des renforts cet hiver pour remonter la pente. Quatre recrues, dont un joker médical, seraient attendues dans le Forez selon les informations du journal Le Progrès. Alors que le club ligérien a perdu des cadres ces dernières saisons, un ancien attaquant stéphanois se tient prêt pour venir donner un coup de pouce à Saint-Étienne. Aujourd’hui en National 2, Yohan Mollo n’est pas insensible à la situation des Verts. L’ailier âgé de 33 ans pousse pour un retour à Sainté.

ASSE Mercato : Yohan Mollo propose ses services aux Verts

Sociétaire d’Hyères 83, Yohan Mollo est peiné par la situation de l’AS Saint-Étienne. Il se tient prêt à venir prêter main forte gratuitement à l’ ASSE. « Moi je l’ai dit, gratuitement je reviens à l’ASSE ! Tout le monde sait que je n’ai rien à faire en National 2. Je suis revenu ici pour ma famille parce que j’ai eu des problèmes et que je voulais me rapprocher d’eux. Ce n’est pas une prétention, mais je sais que je peux jouer à ce niveau (la Ligue 2), tranquille. Parce que je sais que j’ai les valeurs et que j’ai tout simplement la mentalité pour. Ce n’est pas une question de vouloir demander à quelqu’un de l’argent », confie l’ancien Stéphanois à EVECT.

Dans sa sortie, Yohan Mollo ne manque pas d’adresser un tacle aux jeunes du club. « Moi je sais que des fois j’ai la rage parce que cela me fait mal en fait. Tu as la chance de pouvoir jouer pour cette équipe, et tu montres rien ! C’est ça qui m’interpelles. Est-ce qu’ils se rendent compte de la chance qu’ils ont ?! », lance l’attaquant d’Hyères. Reste maintenant à savoir si son cri du cœur sera entendu par les dirigeants stéphanois.