ASSE : Un ancien Vert montre la bonne méthode à Claude Puel

Publié le 19 novembre 2020 à 09:05

Parti de l'ASSE depuis 2015, un ancien attaquant des Verts continue de suivre les résultats de ses anciens coéquipiers. L’AS Saint-Étienne est certes dans une spirale négative, mais le joueur de 31 ans n’est pas inquiet. Il a même filé un tuyau à Claude Puel pour remonter la pente.

ASSE : Yohan Mollo n'est pas inquiet pour les Verts

L'ASSE traverse une période très critique marquée par six défaites consécutives en Ligue 1. Yohan Mollo ne voit cependant pas les Verts en grand danger au point de descendre en Ligue 2. Bien au contraire, il estime que Jessy Moulin et ses coéquipiers vont refaire surface. À la question de savoir s’il est inquiet en ce moment, il a répondu : « Je ne m'en fais pas ». Le joueur du Panathinaïkos (Grèce) pense que l’AS Saint-Étienne va mettre fin à la série négative et retrouver la première moitié du classement au fil des journées. « Pour le moment, la mayonnaise ne prend pas trop... J’espère qu'au fur et à mesure des mois, une identité va se profiler et qu'ils vont enchaîner des victoires », a-t-il assuré, dans une interview sur le site envertetcontretous.

Mollo souhaite le retour de certains cadres

Pour aider l’équipe de Claude Puel à se sortir de l’impasse, Yohan Mollo a sa petite idée. Il estime que « les jeunes joueurs, s'ils sont entourés d'anciens autour d'eux, ça peut faire un bon mix ». Il faut rappeler que l’entraineur de l'ASSE a écarté plusieurs cadres au profit de jeunes joueurs sans expérience. Ses choix ont marché lors les 4 premières journées (3 victoires et 1 nul), puis les Stéphanois ont sombré lors des six matchs d’après. Ils sont désormais 15e de Ligue 1 avec 10 points -5.

Yohan Mollo a joué à l'AS Saint-Étienne entre 2013 et 2015. Il a marqué 9 buts et a délivré 15 passes décisives en 78 matchs disputés sous le maillot des Verts. Depuis juillet 2019, il évolue au Panathinaïkos. Cependant, il avait joué en Ligue 2, précisément à l'US Orléans, entre janvier et mars 2020 la saison dernière. Le natif de Martigues avait été prêté.













Par ALEXIS