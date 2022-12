ASSE Mercato : Un joueur prêté offre une solution à Batlles

Publié par ALEXIS le 05 décembre 2022 à 10:07

Prêté à un club de National à l’été, un jeune attaquant formé à l’ ASSE marque des points. Il pourrait être une solution en interne pour Batlles.

L’ ASSE a prêté Maxence Rivera au Puy Foot 43 Auvergne en National 1 en toute fin du mercato estival, pour toute la saison. Il a été envoyé en Auvergne afin d’engranger plus de temps de jeu et s’aguerrir. Issu du centre de formation de l’AS Saint-Etienne et doté d’une grande marge de progression, le polyvalent ailier est un grand espoir du club ligérien. Selon les informations du compte Twitter Green Prospect, la pépite stéphanoise est impressionnante avec le club auvergnat.

« Maxence Rivera contre Orléans continue d'acquérir du temps de jeu au Puy. Il a livré, vendredi soir, sa meilleure prestation sous le maillot ponot. Véritable couteau suisse, il a été sur tous les fronts. Super match », a souligné la source. Le natif de Vénissieux a été titulaire 8 fois en 10 apparitions sous le maillot du Puy Foot 43 Auvergne. Il n’a certes pas encore inscrit de but, mais a délivré une passe décisive lors de la victoire de son équipe contre le Stade Briochin (0-1).

ASSE Mercato : Laurent Batlles va-t-il rapatrier Maxence Rivera ?

Grâce à sa première partie de saison satisfaisante, Maxence Rivera montre des atouts pour être une solution en interne pour Laurent Batlles, en quête de renforts. D’ailleurs, le joueur de 20 ans avait pris part à 4 matchs de Ligue 2 avec l’ ASSE, avant son prêt. De plus, il n’a jamais caché son intention de s’imposer dans son club formateur. « Est-ce que je veux réussir à l’AS Saint-Étienne à l’avenir ? C’est l’objectif. C’est mon club formateur. Pourquoi ne pas être un leader de l’ ASSE (un jour, ndlr). Je pensais avoir du temps de jeu là-bas, ça ne s’est pas fait. Je veux leur montrer qu’ils ont eu tort », avait-il lâché dans le quotidien Le Progrès, à la suite de son prêt. L'entraîneur des Verts va-t-il songer à Rivera cet hiver ? Pas certain ! En tous cas, la priorité de Loïc Perrin pendant le mercato en janvier sera plutôt des joueurs aguerris et expérimentés pour la mission sauvetage.