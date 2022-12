OL Mercato : Vente, un nouveau report est annoncé à Lyon !

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 09:47

Alors qu'une ultime décision devait être prise ce jeudi, les dirigeants d' OL Groupe viennent d'annoncer un nouveau report à l'aide d'un communiqué.

Ce feuilleton se terminera-t-il un jour ? Alors qu'on semblait tout proche du dénouement tant attendu par les supporters lyonnais, un communiqué officiel est tombé ce jeudi matin. Malgré avoir fixé un ultime délai à John Textor mercredi soir, les dirigeants d' OL Groupe ont une nouvelle fois reporté la vente de l'Olympique Lyonnais. Toutefois, les membres d' OL Groupe se sont montrés assez rassurant dans leur déclaration, laissant entrevoir une forte probabilité concernant la finalisation de l'Opération avec l'investisseur américain : "Sur la base des déclarations et des fortes assurances d'Eagle Football et de M. John Textor, les vendeurs et la Société ont considéré qu'au vu des progrès réalisés, il existait une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement. La Société et son conseil d'administration suivront en temps réel la concrétisation des dernières étapes. La société diffusera un communiqué de presse dès que la date de closing aura été arrêtée."

OL Mercato : Vente, John Textor s'exprime à son tour

Après le communiqué publié par les membres d' OL Groupe, John Textor s'est également exprimé, en précisant qu'il était confiant concernant l'issue du dossier : "Eagle Football, au 17 novembre, a obtenu la totalité des financements nécessaires à l'Opération et signé les accords fermes correspondants avec des investisseurs en dette et en fonds propres, accords qui sont toujours en place. Nous sommes dès lors confiants que les accords qui restent à obtenir et à finaliser devraient être obtenus et signés à brève échéance, de telle sorte que toutes les conditions seraient satisfaites pour la réalisation de l'Opération." Désormais, tout laisse à croire que le dénouement est proche, mais avec tous les retournements de situation qui secouent ce dossier depuis plusieurs mois, il vaut mieux rester prudent jusqu'au bout.