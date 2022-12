OL : Le verdict final sur la vente de Lyon connu ce jeudi

Publié par Ange A. le 08 décembre 2022 à 06:47

Le dossier de la vente de Lyon devrait être bouclé ce jeudi. L’OL doit rendre son verdict après plusieurs délais accordés à John Textor.

Six mois plus tard, l’Olympique Lyonnais n’est toujours pas passé sous pavillon américain. Jean-Michel Aulas est pourtant entré en négociations exclusives avec John Textor depuis le mois de juin. L’homme d’affaires américain souhaite entrer dans le capital de l’OL via sa holding Eagle Football. En acquérant les parts de Pathé et IDG Capital, il serait alors l’actionnaire majoritaire du club rhodanien. Après plusieurs reports, un énième délai lui a été fixé ce mercredi pour finaliser la vente de Lyon. Mais jusqu’à mercredi soir, aucune annonce officielle concernant cette opération estimée à 800 millions d’euros n’est survenue, jetant davantage un froid sur le deal. Comme l’indique RMC Sport, l’OL va communiquer sur ce dossier dans les prochaines heures.

OL : Annonce officielle imminente sur la vente de Lyon

La radio explique en effet qu’un conseil d’administration s’est tenu mercredi soir. Un communiqué devrait suivre. Pour la source, la tendance serait bien au rachat de l’Olympique Lyonnais par John Textor. Le dernier communiqué publié par l’OL Groupe indiquait que l’homme d’affaires avait « obtenu la totalité des financements nécessaires à l’opération ». Il ne restait que le feu de la Premier League pour permettre à Textor, également actionnaire de Crystal Palace, de boucler le deal. Reste donc à savoir si l’entrepreneur américain dispose donc de cet aval.

Dans le cas contraire, RMC indique que l’homme d’affaires s’expose à des poursuites judiciaires. La radio rappelle en effet que Jean-Michel Aulas optait pour Forster Gillet pour céder ces parts. « Intermédiaire mandaté par Pathé, la banque d’affaires Raine, qui a proposé John Textor, pourrait aussi se retrouver dans le viseur », indique la source. Les prochaines heures permettront d’en savoir plus sur cet interminable feuilleton.