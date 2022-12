PSG Mercato : Jude Bellingham, les morts forts de Nasser Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 07 décembre 2022 à 08:04

Considéré comme le meilleur milieu du monde du moment, Jude Bellingham intéresse le PSG selon Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas caché son admiration pour lui.

C’est désormais officiel, le Paris Saint-Germain qui s’intéresse à Jude Bellingham. Étincelant avec l’Angleterre à la Coupe du Monde, le milieu de terrain du Borussia Dortmund a tapé dans l’oeil de Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait fi de toutes les règles de bienséance pour afficher ouvertement son admiration pour un joueur encore sous contât avec un autre club.

« C’est un joueur fantastique, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C'est l'un des meilleurs joueurs de la compétition. C'est incroyable, c'est sa première Coupe du monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui », a déclaré le président du Paris SG dans une interview accordée mardi à la chaîne Sky Sports.

Relancé par un journaliste du média sportif, Al-Khelaïfi a avoué qu’il rêve lui aussi de recruter l’international anglais de 19 ans. « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord », a ajouté le président de l’ECA, qui devra toutefois faire face à une rude concurrence dans ce dossier.

Mercato PSG : Jude Bellingham affole l’Europe

Pour recruter Jude Bellingham l’été prochain, le Paris Saint-Germain devra sortir le chéquier et mettre sur la table des négociations une enveloppe de 150 millions d’euros. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi devra battre la plupart des autres grands clubs européens. En effet, à en croire le quotidien madrilène Marca, Liverpool serait en pole position pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund.

Recruté en juillet 2020 en provenance de Birmingham pour 25 millions d’euros, le compatriote de Harry Kane serait également sur les tablettes du Real Madrid et de Manchester City. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, le natif de Stourbridge sera donc l’un des gros tubes du prochain marché des transferts de l’été 2023.