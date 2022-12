LOSC Mercato : Une recrue en attaque tranche pour son avenir

Publié par Timothée Jean le 08 décembre 2022 à 10:30

Recruté cet été en provenance de Sochaux, Alan Virginius peine à s’imposer au LOSC. Le jeune attaquant a lâché un indice sur son avenir.

Il est une recrue intrigante, tant son profil sur le papier semblait pertinent pour le système de jeu du LOSC. Pourtant, Alan Virginius a réalisé une première partie de saison décevante chez les pensionnaires du domaine de Luchin. Arrivé cet été en provenance de Sochaux, l’ailier droit n’a pas encore su trouver sa place dans le onze de départ de Paulo Fonseca. Depuis son arrivée à Lille, le joueur de 19 ans doit se contenter que de bouts de matchs. La preuve, il n’a disputé que cinq petites rencontres de Ligue 1 cette saison, pour aucune titularisation. Un manque de temps qui suscite diverses spéculations sur son recrutement et sur son réel potentiel.

LOSC Mercato : Alan Virginius ne songe pas à un départ

Toutefois, Alan Virginius a profité de l’absence de Jonathan David et Timothy Weah, tous les deux laissés au repos après la Coupe du monde au Qatar, pour retrouver du temps de jeu lors de cette préparation hivernale. Repositionné à la pointe de l’attaque de Lille, l’ancien Sochalien s’est même offert un doublé face à Ostende (2-2). Même s’il souhaitait une victoire pour son équipe, le jeune joueur est tout de même heureux de sa performance et ne cache pas sa joie de retrouver la confiance face au but. « Ça fait du bien pour la confiance. Après, le résultat, je pense qu’on voulait gagner le match, mais personnellement oui ça fait plaisir de marquer mon premier but avec le LOSC. J’espère que ça va continuer comme ça », a-t-il indiqué au micro de La Voix des Sports.

Malgré son faible temps de jeu, Alan Virginius ne songe pas à un départ du LOSC. Barré par une rude concurrence dans le secteur offensif, il prend son mal en patience et se tient prêt à aider son équipe. Il travaille d’arrache-pied et attend le bon moment pour briller sous les couleurs lilloises. « Moi, j'attends mon tour, je travaille à l’entraînement, je fais ce que j’ai à faire et puis si le coach m’appelle, je vais faire en sorte de remplir la mission d’attaquant. Je vais continuer à travailler à l’entraînement, progresser, comme j’ai dit je suis venu ici pour progresser », a-t-il tranché.