Equipe de France : Pavard s'est attiré les foudres de Didier Deschamps

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 16:00

Mis sur le banc de l'Equipe de France après sa prestation catastrophique face à l'Australie, Benjamin Pavard s'est attiré les foudres de Didier Deschamps.

Après son moment de gloire lors de la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard ne vit pas des jours heureux depuis le début de la Coupe du monde au Qatar. Titulaire lors du premier match de poule face à l'Australie, le défenseur du Bayern Munich a livré une très mauvaise prestation, en étant le principal fautif sur l'ouverture du score australienne. Depuis, Benjamin Pavard a été relégué sur le banc des Bleus, et L'Équipe en a dévoilé un peu plus sur ce qu'il s'était passé après le match face à l'Australie entre Didier Deschamps et son latéral droit.

D'après le média, le sélectionneur de l'Equipe de France n'aurait absolument pas apprécié la performance du joueur bavarois, et lui aurait notamment reproché de ne pas avoir respecté ses consignes. Face à ces remarques, Benjamin Pavard ne se serait absolument pas remis en question, agaçant fortement Didier Deschamps. Cependant, la relation entre les deux hommes n'est pas au point mort, et l'ancien lillois donne satisfaction au staff des Bleus pendant les entraînements.

Equipe de France : Pavard remplacé par Koundé qui ne rassure pas

S'il y en a bien un qui a pu profiter de la mise à l'écart de Benjamin Pavard, c'est Jules Koundé. Titulaire à tous les matches depuis la rencontre remportée 2-1 face au Danemark, le défenseur catalan s'est emparé du côté droit de la défense française, sans pour autant rassurer tout le monde. Assez friable face aux Danois, le défenseur axial de métier était en grande difficulté face à la Pologne avec un Przemyslaw Frankowski qui a fait toutes les misères du monde sur la première période. À la 41e minute, Jules Koundé s'est retrouvé au cœur d'une scène absolument lunaire. Le défenseur du Barça s'est vu retirer ses chaînes autour du cou, qu'il avait oublié d'enlever avant la rencontre. Face à l'Angleterre samedi prochain, l'ancien joueur du FC Séville devrait de nouveau être titularisé par Didier Deschamps, et quand on imagine un duel Phil Foden-Jules Koundé, il y a de quoi avoir une petite boule au ventre.