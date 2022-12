Equipe de France : Adrien Rabiot dévoile sa prochaine destination

Publié par Ange A. le 08 décembre 2022 à 04:47

Actuellement en équipe de France pour le Mondial, Adrien Rabiot n’a pas échappé à la question sur son avenir. Il sera libre en fin de saison.

Avec l’avalanche de blessures en équipe de France, Didier Deschamps a réservé des surprises dans son groupe pour la Coupe du monde. En l’absence de nombre de ses titulaires au Mondial qatari, la France s’est hissée en quarts de finale de la compétition. Critiqué pour son rendement à Turin, Adrien Rabiot est l’une des surprises agréables du onze type des Bleus. Le milieu de terrain des Bianconeri forme une belle paire dans l’entrejeu avec le néo-Madrilène Aurélien Tchouameni. En marge du choc contre l’Angleterre ce samedi, l’ancien titi a été relancé sur la question de son avenir. Son contrat avec la Juventus arrive en effet à expiration au terme de la saison.

Equipe de France : Adrien Rabiot a choisi sa prochaine destination

Dès le mois prochain, Adrien Rabiot sera donc libre de discuter avec le prétendant de son choix en vue d’un transfert gratuit l’été prochain. L’ancien milieu parisien affiche une préférence claire pour son futur. Après la Ligue 1 et la Serie A, le milieu tricolore aux 33 capes serait séduit par un challenge en Premier League. « C’est autre chose que la France ou l’Italie. J’ai toujours dit que j’aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière. Est-ce que ce sera à la fin de mon contrat ? Je n’en sais rien. C’est vrai que j’ai l’envie et l’objectif d’évoluer en Premier League. Je n’ai pas d’équipes favorites. Il y a pas mal d’équipes dans lesquelles j’aimerais évoluer. C’est surtout le niveau du championnat qui m’attire et la façon de jouer qui correspond à mes qualités », a confié l’ancien Parisien en conférence de presse.

Au vu de son Mondial (un but et une passe décisive), le milieu âgé de 27 ans ne devrait pas manquer de courtisans cet hiver. Reste maintenant à savoir quel club anglais sera à ses trousses.