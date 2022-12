FC Lorient Mercato : Un taulier du FCL courtisé en Allemagne

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 11:30

Auteur d'une superbe première partie de saison sous les ordres de Régis Le Bris, un taulier du FC Lorient est courtisé en Allemagne.

Arrivé l'été dernier au FCL, Yvon Mvogo a grandement contribué à la belle première partie de saison lorientaise. Avec 14 matchs disputés toutes compétitions confondues, le gardien d'origine camerounaise et international suisse, est devenu un homme indispensable au FC Lorient, et aurait même pu prétendre à une place dans la liste du sélectionneur de la Nati pour la Coupe du monde 2022. Malheureusement, lors du choc perdu face au PSG (1-2) le 6 novembre dernier, le portier lorientais s'est gravement blessé au niveau du genou et a dû subir une intervention chirurgicale.

À l'issue de la rencontre face aux hommes de Christophe Galtier, Régis Le Bris a annoncé une indisponibilité allant de 4 à 6 mois pour le joueur de 28 ans. Toutefois, son talent est indéniable, malgré sa longue blessure, Yvon Mvogo suscite de l'intérêt concernant un potentiel transfert. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Lorient, le portier des Merlus pourrait quitter le Morbihan plus rapidement que prévu.

FC Lorient Mercato : Yvon Mvogo intéresse le Borussia Mönchengladbach

Soucieux de ne pas pouvoir prolonger Yann Sommer, qui sera libre en juin prochain, les dirigeants du Borussia Mönchengladbach s'activent en coulisse pour trouver un remplaçant à son gardien titulaire à la Nati. Si l'on en croit les informations du média britannique Sky Sports, les représentants du club allemand auraient d'ores et déjà ciblé Yvon Mvogo afin de remplacer rapidement Yann Sommer. Pour l'actuel portier numéro 1 du FC Lorient, cela pourrait être un beau challenge en perspective. Reste à connaître les intentions du gardien d'origine camerounaise, et également ce que comptent faire les dirigeants lorientais avec leur joueur lors du prochain mercato hivernal.