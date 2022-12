PSG Mercato : Achraf Hakimi veut revenir à l'Inter Milan !

Publié par Thomas le 08 décembre 2022 à 13:17

Arrivé lors de l'été 2021 en provenance de l'Inter Milan, le latéral marocain du PSG, Achraf Hakimi, songerait à un retour dans son ancien club.

Et si Achraf Hakimi rejoignait la Lombardie en 2023 ? Considéré comme intouchable par les dirigeants du Paris Saint-Germain, le défenseur de 24 ans commence à se poser des questions sur son avenir. S’il se sent bien chez les Rouge et Bleu, l’international marocain jouit de moins de protagonisme que dans son ancien club, délaissant les tâches offensives au redoutable trio Mbappé-Neymar-Messi. Sous contrat jusqu’en juin 2026 dans la capitale, le natif de la région madrilène serait nostalgique de sa saison intériste, notamment couronnée d’un titre de champion d’Italie.

À en croire le Corriere dello Sport, Achraf Hakimi aimerait revenir chez les Nerazzurri dans un futur proche. Si un départ du PSG n’est en soit pas une priorité pour le joueur, ce dernier aurait confié à ses anciens coéquipiers de l’Inter Milan son intention de revenir. "Si je pouvais, je n’aurais aucun doute, je reviendrais à l’Inter", aurait-il confié à Lautaro Martinez et à d'anciens coéquipiers milanais.

PSG Mercato : L’Inter Milan attend patiemment le retour de son crack

Alors que Parisiens et Intéristes se tirent la bourre dans le dossier Milan Skriniar, les deux clubs pourraient de nouveau croiser le fer concernant l’avenir d’Achraf Hakimi. Toujours en lice lors de la Coupe du monde grâce à la victoire des siens contre l’Espagne en 8es de finale mardi, le Marocain fait logiquement grimper sa cote sur le marché des transferts. D’après la source italienne, l’envie de revenir en Serie A serait montée d’un cran ces derniers temps dans l'esprit du joueur notamment en voyant Romelu Lukaku faire le même chemin avec succès. "S’il l’a fait pourquoi pas moi ?", se serait demandé le défenseur.

Dans le même temps, les nombreuses rumeurs annonçant un potentiel départ de Denzel Dumfries, son remplaçant au poste de latéral droit, auraient alimenté son intention de revenir à l’Inter. Comme si cela n’était pas suffisant, le défenseur du PSG a, lors d’un live Instagram de son coéquipier Abdelhamid Sabiri, répondu à un internaute italien en criant "Forza Inter Sempre", dans la foulée de la victoire des Lions de l’Atlas face à la Roja. De quoi alimenter davantage les rumeurs d'un retour du joyau marocain en Lombardie.