Real Madrid Mercato : Un génie espagnol dans le viseur du Real

Publié par Thomas G. le 08 décembre 2022 à 23:51

Lancé dans un nouveau projet galactique, le Real Madrid souhaiterait recruter un grand espoir de Liga lors du prochain mercato hivernal.

Le Real Madrid sera l’un des clubs à surveiller cet hiver. Les Merengues pourraient en effet réaliser un grand mercato pour atteindre ses objectifs. Ils auraient d’ores et déjà commencé à préparer les contours de la prochaine fenêtre des transferts. Selon les informations de Fichajes, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur l'une des révélations de la Coupe du monde. Le média espagnol indique que le Real Madrid souhaiterait s’attacher les services de la pépite de l’Athletic Bilbao, Nico Williams. L’international espagnol a impressionné pour sa première Coupe du monde avec la Roja et ses prestations ont attiré de nombreux clubs. En plus du Real, Liverpool et Manchester United seraient également venus aux nouvelles.

Les Merengues auraient l’intention de recruter Nico Williams (18 ans) pour remplacer Eden Hazard et Marco Asensio. Le Real Madrid pourrait néanmoins se heurter à la fermeté des dirigeants de l’Athletic Bilbao qui ne souhaite pas vendre leur prodige. Les Madrilènes devront alors lever la clause libératoire de 50 millions d’euros de Nico Williams pour le recruter.

Real Madrid Mercato : Le Real prépare l’avenir

Le Real Madrid s’apprête à démarrer un nouveau chapitre de son histoire avec la modernisation du stade Santiago Bernabeu. Florentino Pérez veut profiter de la fin des travaux pour restructurer l’effectif merengue et continuer à rajeunir le groupe de Carlo Ancelotti. L'objectif du président est de recruter des nouveaux talents pour préparer l'avenir.

Les dirigeants du Real souhaiteraient également procéder à un dégrassage massif lors du mercato hivernal. Les Merengues pourraient ainsi sacrifier Marco Asensio, Nacho Fernandez, Jesus Vallejo, Eden Hazard et Alavro Odriozola. Ils auraient ensuite la possibilité de faire signer des joueurs prometteurs comme Pedro Porro, Cody Gakpo et Nico Williams pour les remplacer.