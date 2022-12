OL Mercato : L'Olympique Lyonnais ne sera pas vendu à John Textor

Publié par Jules le 08 décembre 2022 à 16:21

La vente de l'OL à John Textor semble traîner ces dernières semaines. Selon les dernières informations, le club ne sera pas vendu à l'homme d'affaires.

Le dossier de l'achat de l'OL par John Textor fait beaucoup de bruit ces dernières semaines. Tandis que l'affaire commençait à trainer en longueur, le club avait tenu à rassurer tout le monde ce matin dans un communiqué où les dirigeants réaffirmaient leur confiance à l'homme d'affaires américain, propriétaire du groupe Eagle Football. Ce dernier devait fournir un tout dernier document pour finaliser la transaction avec le groupe OL afin d'acquérir le club rhodanien.

Visiblement, cela n'a pas été fait puisque Canal+ vient d'affirmer que l'OL ne serait finalement pas vendu à John Textor. Pour le moment, le club n'a pas encore communiqué là-dessus, et on ne sait pas encore exactement ce qui a provoqué l'abandon des négociations entre les deux parties. Néanmoins, on peut imaginer que la lenteur de l'officialisation a fini par contrarier l'Olympique Lyonnais, qui s'impatientait de vendre le club. De plus, les reports à répétition ont fini par entacher la réputation de l'homme d'affaires américain.

OL Mercato : Les supporters semblent soulagés par cette nouvelle

Depuis l'annonce de Canal+ de cette nouvelle, les supporters de l'OL semblent soulagés sur les réseaux sociaux. En effet, beaucoup commençaient à douter de la solidité financière de John Textor et s'inquiétaient de l'avenir de l'Olympique Lyonnais en cas de rachat. Sous les dernières publications du club, publiées après que la chaîne française ait sorti l'information, beaucoup de Gones ont laissé exploser leur joie quant à l'abandon du processus de vente.

Pour le moment, on attend encore un nouveau communiqué de l'Olympique Lyonnais qui pourrait arriver en fin de journée. De plus, on ne sait pas encore si la vente de l'OL sera relancée dans les prochaines semaines, tandis que d'autres noms sont déjà sortis dans la presse et semblent intéressés par le rachat du club lyonnais.