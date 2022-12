Real Madrid Mercato : Le Real fonce sur un crack de Manchester United

Publié par Thomas G. le 08 décembre 2022 à 21:51

Soucieux de rajeunir son effectif, le Real Madrid souhaiterait s’attacher les services d’un prodige de Manchester United.

La saison dernière le Real Madrid a remporté sa 14e ligue des champions et son 35e titre de champion d’Espagne. Les Madrilènes ont notamment pu compter sur un Karim Benzema au sommet de son art.Cette saison lui a permis de remporter son premier ballon d’or à 34 ans. Le Real Madrid peut également s’appuyer sur l’expérience et la qualité de Toni Kroos (32 ans) et Luka Modric (37 ans). Les Merengues veulent continuer à régner sur le football européen et la succession des légendes est l’une des priorités. En plus des pistes, Enzo Fernandez, Jude Bellingham ou encore Endrick, le Real aurait jeté son dévolu sur un crack de Manchester United.

Selon les informations du média Relevo, les Merengues seraient intéressées par l’espoir argentin, Alejandro Garnacho (18 ans). L’attaquant de Manchester United est très polyvalent, il peut jouer sur les côtés, au milieu de terrain et à la pointe de l’attaque. Ses performances lui avaient permis de gagner sa place de titulaire avant la coupe du monde. Selon Relevo, l’intérêt du Real pour Alejandro Garnacho serait réciproque,l’attaquant argentin rêverait de jouer un jour au sein de la Casa Blanca.



Real Madrid Mercato : Le Real veut convaincre Alejandro Garnacho

L’objectif des dirigeants du Real Madrid serait de convaincre Alejandro Garnacho de ne pas prolonger son contrat avec Manchester United. Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2025, le buteur argentin pourrait être l’une des attractions du prochain mercato estival.

En 2020, le Real Madrid souhaitait déjà recruter Alejandro Garnacho lors de son départ de l’Atlético Madrid. Les Madrilènes pourraient rapidement passer à l’action pour éviter une nouvelle désillusion dans ce dossier. En parallèle, Alejandro Garnacho aurait la possibilité de suivre les traces de son idole Cristiano Ronaldo en quittant Man United pour rejoindre le Real Madrid.