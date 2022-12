PSG Mercato : Real Madrid, signature imminente pour Endrick !

Publié par Thomas le 07 décembre 2022 à 09:47

Véritable wonderkid du football, le Brésilien Endrick devait choisir entre le Real Madrid et le PSG pour son futur et serait en passe de signer son contrat.

Rivaux sur la scène européenne, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont depuis plusieurs mois impliqués dans une lutte sans merci pour recruter le prodige brésilien Endrick. Sensation à seulement 16 ans, l’attaquant de Palmeiras est perçu comme le plus grand espoir du football mondial et attire depuis de longs mois plusieurs clubs en Europe. Si le Stade Rennais était un temps intéressé par les services du joueur, le club breton s’est rapidement fait devancer par des géants comme le PSG, le Barça ou encore le Real Madrid.

PSG Mercato : Perez gagne la bataille avec Al-Khelaïfi pour Endrick

Alors que de nombreux médias annonçaient une offre de 80 millions d’euros de la part des Rouge et Bleu pour attirer le natif de Brasilia, la tendance se serait drastiquement inversée ces derniers jours. Si l’intérêt du Paris SG pour le joueur est bien réel, le club de la capitale aurait vu son ennemi madrilène lui passer devant dans la course au joueur. Hier, MARCAannonçait une volonté du Brésilien de rallier la Maison Blanche, une tendance confirmée ce mercredi matin par l’insider Fabrizio Romano. Dans un tweet, l’Italien indique qu’Endrick rejoindra bien les rangs du Real Madrid, malgré un forcing important du PSG.

Un accord aurait été trouvé entre le club de Florentino Pérez et Palmeiras pour un transfert autour des 70 millions d’euros. Si l’attaquant discute toujours du contrat avec les Merengues, tout devrait s’officialiser prochainement, pour un transfert qui risque de marquer la prochaine décennie footballistique. Pour rappel, Endrick ne pourra rejoindre l’Europe qu’au moment de ses 18 ans, soit en 2024. Un coup dur pour les Parisiens, qui travaillaient d’arrachepied ces derniers mois pour devancer la concurrence dans ce sulfureux dossier.