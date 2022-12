Mercato OM : Un attaquant des Bleus se rapproche de Marseille

Publié par Timothée Jean le 09 décembre 2022 à 00:51

Désireux de renforcer son secteur offensif cet hiver, l’ OM vient de recevoir une excellente nouvelle concernant un attaquant de l’Équipe de France.

La révolution est en marche du côté de l’ OM, qui compte profiter du prochain mercato hivernal pour étoffer son effectif avec des profils très prometteurs. Aux côtés de joueurs comme Ruslan Maliniovskyi (Atalanta Bergame) ou encore Wilfried Zaha (Crystal Palace), la direction de l’Olympique de Marseille a fait de Marcus Thuram l’une de ses cibles prioritaires pour cet hiver.

L’international français sort d’une excellente première partie de saison avec le Borussia Mönchengladbach, comptabilisant 13 buts et 5 passes décisives en 17 apparitions, toutes compétitions confondues. Fort de ses performances, il a logiquement été convoqué en Équipe de France pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Et le joueur de 25 ans s’apprête à vivre un mercato hivernal très mouvementé après le Mondial. D’autant plus qu’il ne lui restera plus que six mois de contrat avec le club allemand.

Mercato OM : Après le Bayern, Naples abandonne la piste Marcus Thuram

Malgré les offres de sa direction, Marcus Thuram refuse de prolonger. Le Borussia M’Gladbac se retrouve donc contraint de le vendre dès cet hiver, au risque de le voir partir gratuitement à l’issue de la saison. L’Olympique de Marseille s’est alors rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets. Le club phocéen semble même en pole position pour le recruter, puisque ses sérieux concurrents se retirent du dossier les uns après les autres. Comme l’indique le journaliste italien Ignazio Genuardi sur son compte Twitter, après le Bayern Munich, c’est autour de Naples d’abandonner la piste menant à Marcus Thuram.

Malgré les éventuels départs de Victor Osimhen et d'Hirving Lozano, les Azzurri n’envisageraient plus de recruter le mondialiste tricolore. Ce retrait risque ainsi de faire les affaires de l’ OM, qui voit la voie se dégager de plus en plus pour la signature de l’ancien Guingampais. Néanmoins, les Marseillais devront mettre la main à la poche s’ils souhaitent boucler sa signature dès cet hiver. Le Borussia M’Gladbach attendrait 10 millions d’euros avant de céder son attaquant français. Reste à savoir si l’ OM répondra favorablement à ces exigences financières. Tottenham, l’Inter Milan, Arsenal ou Newcastle seraient toujours sur ses traces.