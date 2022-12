OM Mercato : Longoria fonce sur une sensation du Mondial

Publié par Ange A. le 09 décembre 2022 à 05:51

Alors que des départs ne sont pas à exclure à l’ OM cet hiver, Pablo Longoria aurait coché le nom d’un Tunisien en vue au Mondial.

L’Olympique de Marseille s’apprête de nouveau agiter le marché des transferts cet hiver. L’ OM s’est particulièrement montré actif en été en recrutant pas moins de 12 renforts. Le club phocéen s’est également comme rarement par le passé séparé de plusieurs indésirables. La tendance sera encore la même cet hiver, mais à une échelle moindre. Arrivé cet été, Luis Suarez est déjà sur le départ. Un prêt avec option d’achat à Almeria est évoqué. Comme lui, le Brésilien Gerson est un sérieux candidat au départ. Alors que ce dernier départ se profile au milieu, le club phocéen s’intéresserait à un international tunisien pour le compenser. Selon Ben Boczak, correspondant pour les médias anglais The Guardian et The Times, Pablo Longoria serait déjà passé à l’action pour la signature d’Aïssa Laïdouni.

OM Mercato : Longoria à fond sur Aïssa Laïdouni

Le compte Twitter La Minute OM indiquait déjà que le milieu de terrain tunisien ne serait pas contre un challenge à l’Olympique de Marseille. Selon la source anglaise, Pablo Longoria aurait déjà placé ses pions pour recruter le milieu de terrain très en vue lors de la Coupe du monde au Qatar. Le club phocéen serait même le mieux placé pour recruter le joueur âgé de 25 ans. Malgré l’élimination précoce des Aigles de Carthage, Aïssa Laïdouni a signé d’énormes performances, notamment lors de la victoire des siens contre la France lors de la dernière journée de la phase de poules.

Courtisé par Marseille, Aïssa Laïdouni est en fin de contrat à Ferencvaros. Mais Pablo Longoria n’est pas à l’abri d’une surprise désagréable. Les Hongrois peuvent en effet activer une année optionnelle pour prolonger le bail de leur international tunisien. Une manœuvre qui ne ferait qu’augmenter les enchères pour le milieu coté à 4 millions d’euros sur Transfermarkt.