OM Mercato : Un Mondialiste déclare sa flamme à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 10:17

Après avoir disputé la Coupe du monde avec son pays, un Mondialiste est intéressé par l' OM et déclare sa flamme à Marseille.

Tombeur de la France avec la Tunisie le 30 novembre dernier, Aïssa Laïdouni n'est pas passé inaperçu durant la compétition. Auteur de bonnes performances avec son pays, l'international tunisien avait impressionné face au Danemark, et s'était logiquement vu attribuer le trophée d'homme du match par la FIFA. Évoluant dans le club hongrois de Ferencvaros, il s'était déjà distingué lors des deux confrontations face à l'AS Monaco en Ligue Europa où son équipe s'était imposée 1-0 à Louis II, avant de concéder le nul 1-1 lors du match retour.

Ancien joueur du SCO d'Angers de 2016 à 2018, Aïssa Laïdouni connaît bien le championnat de France, et il n'est pas impossible de le voir débarquer prochainement dans l'élite du football français. En effet, si l'on en croit les informations du journaliste Bence Bocsak, l' OM serait la piste la plus probable pour l'international tunisien. Le compte Twitter de La Minute OM précise à son tour qu'Aïssa Laïdouni apprécie fortement Marseille, et qu'il serait intéressé par un challenge à l' OM.

OM Mercato : Pape Gueye, dossier décisif pour l'arrivée d'Aïssa Laïdouni ?

S'il y a bien un secteur où l'OM est bien fourni, c'est au milieu de terrain. En plus de Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, Igor Tudor possède également Pape Gueye et Gerson, même si ce dernier devrait rapidement quitter Marseille. Difficile donc d'imaginer une nouvelle arrivée à ce poste. Cependant, Pape Gueye n'est pas certain de rester à l' OM en deuxième partie de saison.

Peu utilisé par son entraîneur, l'ancien joueur de Watford n'a pas le temps de jeu espéré, et Pablo Longoria lui cherche une porte de sortie depuis quelques semaines maintenant. Avec le départ quasi-certain de Gerson, un renfort à ce poste pourrait être le bienvenu. Pour l'instant, Pape Gueye est toujours marseillais, mais le prochain mercato hivernal pourrait vite changer la donne concernant le jeune milieu défensif olympien, qui n'entre clairement pas dans les plans d'Igor Tudor.