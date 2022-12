OM Mercato : Gerson vers le FC Séville, Sampaoli passe aux aveux

Publié par Timothée Jean le 09 décembre 2022 à 10:32

Nouvel entraîneur du FC Séville, Jorge Sampaoli se penche sur son prochain recrutement. L’Argentin a même l’intention de faire son marché à l’ OM.

Le 6 octobre dernier, le FC Séville annonçait le retour de son ancien entraîneur Jorge Sampaoli pour succéder à Julen Lopetegui, démis de ses fonctions pour un manque de résultat. De retour au sein d’un club qu’il a entraîné de 2016 à 2017, le technicien argentin a pour mission de relancer l’équipe andalouse, engluée à une honteuse 18e place de Liga. Il devra donc trouver les solutions pour sortir de la zone de relégation le plus rapidement possible. Et cela passe nécessairement par un recrutement ambitieux dès cet hiver.

Le nouveau patron du banc du FC Séville compte en effet profiter du prochain mercato hivernal pour redessiner les contours de son effectif. Plusieurs renforts devraient rejoindre le club espagnol en janvier 2023. Les dirigeants andalous travaillent déjà sur plusieurs pistes en interne. Et l’une d’entre elles mènerait à Gerson. Le milieu de terrain de l’ OM compte changer de club au plus vite. Et s’il semble promis à Flamengo, l’international brésilien pourrait finalement prendre la direction de l’Espagne, où Jorge Sampaoli tenterait de l’attirer.

OM Mercato : Jorge Sampaoli veut faire son marché à Marseille

L’entraîneur argentin apprécie fortement le profil du joueur de 25 ans. C’est d’ailleurs lui qui l’avait recruté à l’OM en juillet 2021, en provenance de Flamengo. Il ne serait donc pas contre l’idée de l’avoir à nouveau sous ses ordres en Andalousie. Interrogé sur la chaîne Twitch du club rojiblanco, Jorge Sampaoli a lui-même confirmé cette tendance. L’homme de 62 ans garde de bons souvenirs de son passage à l’Olympique de Marseille et a indiqué qu’il aimerait bien recruter certains de ses anciens joueurs.

« J'ai vraiment apprécié la dernière étape de Marseille. Nous aurions gagné le championnat sans le PSG, qui est à un autre niveau. Payet, Gerson, Kamara, Saliba... ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés. Je me suis senti très heureux d'avoir été capable de transférer une idée différente, avec mon amour pour le ballon, dans une ligue très physique et différente », a-t-il indiqué. Reste désormais à savoir si l’Argentin passera à l’offensive pour certains de ses anciens joueurs évoluant à l’ OM. Une option qui n’est pas à exclure.