OL : Rayan Cherki au cœur d'une polémique à Lyon

Publié par Thomas le 09 décembre 2022 à 13:32

Lors d'une rencontre en amical contre Arsenal hier, l'attaquant Rayan Cherki a été l'auteur d'un geste qui n'a pas manqué de crisper le board de l'OL.

La préparation se poursuit à l’Olympique Lyonnais, qui a enchaîné hier une deuxième rencontre en amical face à Arsenal. Après sa victoire contrastée face à Louvain (D1 belge), l’équipe rhodanienne a offert une piètre copie contre des Gunners bien plus ordonnés dans leur jeu. Au final, les Gones ont acté un revers contrariant 3-0 avec des buts de Gabriel, Nketiah et Vieira.

Une défaite en partie justifiée par une préparation physique intense en amont, qui aurait pesé sur les jambes des joueurs. "Bien sûr, le résultat et la production n'ont pas été bons. Je ne dis pas que je suis heureux après cette performance, je ne veux pas dédouaner les joueurs en disant qu'il y a des circonstances, mais on a préparé ce match comme une séance supplémentaire. Nous avons fait deux gros entraînements mercredi, et jeudi matin, on a annulé la séance prévue car je sentais que ça commençait à tirer un peu dans les pattes", expliquait hier soir Laurent Blanc dans la foulée de la rencontre.

OL : La panenka loupée de Cherki passe mal en interne

Mais si l’OL garde un goût amer de sa défaite contre Arsenal, le club reste particulièrement irrité par un fait de jeu, qui a eu le mérite d’agacer en interne la direction. Comme lors de chaque rencontre de Dubaï Supercup, les équipes se sont livrées hier à une séance finale de tirs au but. À l’image des 90 minutes, l’Olympique Lyonnais a été méconnaissable lors de cet exercice avec 4 tirs loupés sur 5 possibles. Si Thiago Mendes a assuré le sien, Jeff Reine-Adélaïde, Tetê et Bradley Barcola ont eux buté sur le portier d’Arsenal.

Même schéma pour Rayan Cherki, qui a tenté une panenka sans véritable envie, envoyant le ballon dans les gants du gardien qui n’a pas eu à bouger. Une scène plutôt cocasse, qui n’a pas manqué de tourner sur les réseaux sociaux et provoquer la colère des dirigeants rhodaniens. Comme l’indique RMC Sport, ce geste nonchalant aurait crispé une partie du staff de l’ OL mais également des joueurs de l’effectif. Toujours à la recherche de temps de jeu cette saison, l’attaquant de 19 ans devrait recevoir quelques remontrances ce vendredi lors de la causerie d’après-match, qui pourraient lui coûter cher pour la suite.