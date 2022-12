OL : Une défaite contre Arsenal et de gros doutes à Lyon !

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2022 à 02:21

Rien ne va pour l’ OL ! L’équipe de Laurent Blanc s’est inclinée lourdement devant Arsenal (3-0),en match amical, lors du tournoi ‘’Dubaï Super Cup’’.

Resté sur une défaite contre l’OM (1-0) et un match nul face à l’OGC Nice (1-1) en Ligue 1, avant la trêve de la coupe du monde, l’ OL a du mal à renouer avec la victoire. Après trois semaines d’arrêt, les Gones ont rejoué jeudi. Ils ont affronté Arsenal lors de la Dubaï Super Cup, au Stadium Al Maktoum aux Émirats arabes unis. L’Olympique Lyonnais a été étrillé par les Gunners, privés de plusieurs joueurs titulaires en raison du Mondial au Qatar. Les trois buteurs du club londonien sont : l’ancien défenseur du LOSC, Gabriel Magalhães (19’), Edward Nketiah (33’) et Fabio Vieira (39’).

Anthony Lopes, Castello Lukeba, Malo Gusto, Houssem Aouar, Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, Romain Faivre, Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette étaient pourtant titulaires. Laurent Blanc a effectué de nombreux changements en seconde période, avec les entrées de Reine-Adélaïde, Yohann Lepenant, Tetê, Rayan Cherki et Thiago Mendes, mais sans succès. L’ OL s’est même incliné également à la séance de penalties (2-1).

La réaction de l' OL attendue contre Liverpool, dimanche

Au vu du match contre Arsenal, les Gones ne rassurent pas du tout ! Néanmoins, ils ont l'occasion de se racheter face à Liverpool, dimanche. Le nouvel entraineur du club rhodanien a constaté que ses joueurs ont un gros souci physique qu'il s'atèle à régler. Il a encore trois semaines devant lui pour gommer les lacunes de son équipe, avant la reprise de la Ligue 1.

Pour rappel, les Lyonnais ont pour objectif de finir sur le podium du championnat, afin de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Mais ils sont encore loin d'atteindre leur but. Les Gones sont en effet 8es de Ligue 1 avec 21 points, soit 10 points en moins que le Stade Rennais (actuel 3e). Lors de la reprise, le 28 décembre, l’ OL se déplace sur le terrain du Stade Brestois, avant de recevoir Clermont Foot, le 1er janvier. Deux matchs que Laurent Blanc et son équipe se doivent de gagner pour rester dans la course pour les places qualificatives à la C1.