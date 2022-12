Equipe de France : Real Madrid, le retour de Benzema annoncé !

Publié par Thomas le 08 décembre 2022 à 10:47

Blessé en Equipe de France en début de Coupe du monde, Karim Benzema a vu son entraîneur annoncé son retour sur les terrains.

Annoncé comme le leader offensif de la Coupe du monde au Qatar, le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema, avait créé la stupeur en début de compétition, annonçant son forfait et son départ des Bleus quelques jours après l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Un départ inopiné qui avait alors poussé le sélectionneur à convoquer Marcus Thuram en urgence et titulariser Olivier Giroud dans le onze tricolore. Si certaines rumeurs évoquaient un possible retour du Nueve dans le groupe d’ici la fin du Mondial, Didier Deschamps a rapidement balayé cette tendance, indiquant vouloir composer avec ses forces en présence pour atteindre la finale. Alors que certains fans s’inquiétaient de l’état de santé de l’attaquant madrilène, ce dernier devrait revenir plus tôt que prévu sur les terrains.

Equipe de France : Carlo Ancelotti annonce le retour de Karim Benzema

Comme le révélaient la semaine dernière plusieurs médias espagnols, la blessure contractée lors de l'entraînement des Bleus serait moins grave qu’annoncée. Karim Benzema devrait opérer son retour sur les terrains plus rapidement que prévu avec le Real Madrid, qui compte grandement sur lui pour la deuxième partie de saison. Au micro du Corriere dello Sport, l’entraîneur de KB9, Carlo Ancelotti, a donné des nouvelles rassurantes de sa star, indiquant un retour "samedi" de l’international français chez les Blancos. En vacances à La Réunion, le joueur formé à l’OL va ainsi réintégrer le groupe professionnel, qui avait repris l’entraînement le 29 novembre dernier. "On va le remettre sur pied", a assuré l’ancien coach du Paris Saint-Germain.

En ce qui concerne l’Equipe de France, la communication autour du départ précipité de Karim Benzema reste floue. Si le joueur a effectivement publié un message le 19 novembre sur Instagram pour expliquer son retrait du rassemblement, aucune information supplémentaire n’a été donnée depuis, ni par l’Equipe de France, ni par le joueur de 34 ans, pourtant très actif sur les réseaux.