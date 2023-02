Angers SCO : Le SCO s'offre un triste record en Ligue 1

Publié par Enzo Vidy le 02 février 2023 à 18:10

Alors qu'il menait au score face à l'AC Ajaccio, Angers SCO s'est à nouveau incliné mercredi soir, et s'offre un triste record en Ligue 1.

Les mots commencent à manquer pour qualifier la saison actuelle d'Angers SCO. Opposés à l'AC Ajaccio, mercredi soir, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, les Angevins ont d'abord réussi à trouver l'ouverture par l'intermédiaire d'Abdallah Sima dès la 13e minute de jeu. L'espoir était donc permis pour les 7 255 supporters qui ont eu le courage de venir encourager leur équipe.

Mais comme à chaque fois, la lueur d'espoir fini par s'éteindre brutalement, à l'image du but égalisateur des Corses à la 65e minute grâce à Moussa Soumano. Il en fallait pas moins pour remettre les Angevins au fond du trou, et la fin de match sera un véritable calvaire pour Angers SCO, avec d'abord un carton rouge plus que logique pour Souleyman Doumbia à la 78e minute, après un tacle très dangereux.

Ensuite, Mounaïm El Idrissy va venir crucifier le SCO à la 93e minute, alors que l'on se dirigeait tout droit vers un match nul qui aurait permis à Angers SCO de prendre enfin un point après 12 défaites d'affilées. Au bout d'une nouvelle soirée cauchemardesque, le SCO s'incline 2-1 au stade Raymond-Kopa, devant un public médusé, conscient que l'avenir du SCO en Ligue 1 est plus que jamais menacé.

Angers SCO : 13 défaites d'affilées, nouveau record en Ligue 1

Angers SCO est rentré dans l'histoire d'une bien triste manière mercredi soir après sa nouvelle défaite face à l'AC Ajaccio. En s'inclinant dans les arrêts de jeu, les Angevins ont concédé une 13e défaite consécutive en championnat, et s'offrent donc le nouveau record en Ligue 1. 20e du classement avec seulement 8 points, le SCO semble d'ores et déjà condamné à la Ligue 2, et ce n'est pas son entraîneur qui a dit le contraire à l'issue du match. "Plus on avance, et plus on a un pied en Ligue 2, et on va finir par avoir le deuxième aussi si ça continue."