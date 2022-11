FC Nantes : Pedro Chirivella réagit à la première partie de saison

Publié par Jules le 15 novembre 2022 à 14:26

Après un début de saison particulièrement compliqué, le FC Nantes se retrouve à la 15e place de Ligue 1 au moment de la trêve internationale.

Les semaines passent, mais le FC Nantes ne semble pas réussir à inverser la tendance. Après le match nul presque miraculeux arraché en toute fin de match contre le promu Ajaccio (2-2), les Canaris se retrouvent à la 15e place du classement, à égalité de point avec l'AJ Auxerre, 17e et premier relégable. Une situation compliquée à gérer mais qui n'étonne pas Pedro Chirivella, qui comprend les difficultés nantaises.

Interrogé après le match du FC Nantes contre l'AC Ajaccio, Pedro Chirivella, cadre des Canaris, ne s'est pas montré tendre avec ses coéquipiers. "C’est notre place, il ne faut pas avoir peur des mots, concède l'Espagnol. On n’est pas bons en ce moment, on a la chance de jouer le 17e à la maison, ce sont des matches qu’il faut gagner mais on n’est pas capable." Un constat amer, qui rejoint celui qu'avait pu faire Dennis Appiah à la suite de cette déconvenue contre une équipe corse qui semblait pourtant à la portée du FCN.

FC Nantes : Pedro Chirivella retient tout de même du positif de ce match

Malgré ce constat dressé par le milieu de terrain du FC Nantes, Pedro Chirivella ne voit pas tout en noir et tente de relativiser en évoquant les points positifs de ce match, notamment dans l'état d'esprit. "La seule chose à ressortir de ce match c’est qu’on ne lâche pas", a-t-il lâché, en évoquant la remontée au score réussie par les Canaris qui étaient menés 2 buts à 0 jusqu'à la 70e minute mais qui sont parvenus à revenir face à l'AC Ajaccio.

Place à la trêve pour le FC Nantes, qui va pouvoir se reconcentrer et tenter d'inverser la tendance au plus vite afin de remonter au classement de Ligue 1 et s'éviter une saison très galère, alors que 4 clubs seront relégués à l'issue de cet exercice.