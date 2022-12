Coupe du Monde : Le plan du Maroc pour battre le Portugal

Publié par Jules le 09 décembre 2022 à 23:32

Pour le moment, le Maroc est l'équipe surprise de cette Coupe du monde au Qatar. Les Lions de l'Atlas doivent maintenant confirmer face au Portugal.

Un peu avant ce match crucial pour le Maroc, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, a été invité à s'exprimer en conférence de presse. Loin d'être intimidé, le coach marocain croit en ses hommes et veut faire l'exploit et poursuivre l'aventure dans cette Coupe du monde. "L’euphorie est passé. Là on veut gagner contre le Portugal, affirme l'entraîneur. Ce qu’on a fait c’est bien, mais aller plus loin c’est mieux. [...] Mais quand je vous dis que mes joueurs ont faim, qu’ils veulent marquer l’histoire, je ne rigole pas. Ils sont très motivés. Ils ne veulent pas du tout rentrer chez eux."

Néanmoins, cela ne sera pas un match facile pour le Maroc puisqu'ils sont opposés à une équipe du Portugal qui reste sur un succès éblouissant contre la Suisse (6-1), en huitième de finale. Mais quand bien même "le Portugal est favori", selon Walid Regragui, il veut que son équipe soit "le caillou dans la chaussure". À voir si, une nouvelle fois, les Lions de l'Atlas feront déjouer les pronostics.

Coupe du monde : Le Maroc sait déjà comment mettre le Portugal en difficulté

Fortement critiqué à cause de son style de jeu contre l'Espagne, Walid Regragui a du mal à comprendre les attaques adressées au Maroc et devrait, une nouvelle fois, laisser le ballon à son adversaire durant la rencontre de samedi. "Demain, nous jouerons de la même façon mais on ne laissera pas le ballon totalement. On a notre plan pour les mettre en difficulté." Pour ce quart de finale, les Lions de l'Atlas, qui pourraient être privés de Nayef Aguerd, l'un des meilleurs atouts défensifs de l'équipe, devront tout de même se montrer très solides derrière. Comme l'explique le sélectionneur, c'est cette solidité qui fait la force du Maroc. "On est solides, pour marquer face à nous c’est compliqué", affirme Walid Regragui en conférence de presse d'avant-match.

Où regarder Maroc-Portugal ?

Le quart de finale opposant le Maroc au Portugal pourrait bien être historique. En cas de victoire des Lions de l'Atlas, les Marocains seraient les premiers joueurs africains de l'histoire à se hisser en demi-finale de la Coupe du monde. Cette rencontre est à suivre samedi à 16h sur Bein Sport et TF1.