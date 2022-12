Stade Rennais : La liste de Bruno Genesio pour la tournée au Portugal

Publié par Thomas le 09 décembre 2022 à 16:02

Afin de se préparer au mieux pour la reprise du championnat fin décembre, le Stade Rennais va effectuer une tournée de matchs amicaux au Portugal.

Alors que la Coupe du monde bat son plein, le SRFC entame ces prochains jours sa tournée au Portugal ponctuée de deux matches amicaux. Désireux de surfer sur la même dynamique que lors de la première partie de saison, le club breton a prévu trois rencontres préparatives durant la trêve dont deux en terre lusitanienne. L’occasion pour Bruno Genesio de passer en revue son effectif, sans certaines têtes, parties rejoindre leurs sélections durant le Mondial. Au total, ce sont 8 joueurs du Stade Rennais qui ont quitté le groupe en début de trêve pour rejoindre le Qatar : Lovro Majer (Croatie), Christopher Wooh (Cameroun), Arthur Theate, Jérémy Doku (Belgique), Steve Mandanda (France), Joe Rodon (Pays de Galles), Alfred Gomis (Sénégal) et Kamaldeen Sulemana (Ghana).

Stade Rennais : La liste des 25 joueurs avec Omari et Santamaria

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le SRFC a dévoilé la liste des joueurs qui partiront à Faro pour le stage de préparation d’une semaine. Un total de 25 joueurs où se mélangent cadres (Bourigeaud, Terrier, Tait) et jeunes joueurs pour certains encore étrangers au haut niveau. "Doğan Alemdar, Elias Damergy, Romain Salin, Hamari Traoré, Lorenz Assignon, Gabriel Tutu, Jérémy Jacquet, Warmed Omari, Jeanuël Belocian, Guela Doué, Adrien Truffert, Birger Meling, Noah Françoise, Lesley Ugochukwu, Xeka, Baptiste Santamaria, Benjamin Bourigeaud, Djaoui Cissé, Flavien Tait, Désiré Doué, Matthis Abline, Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Wilson Samaké et Martin Terrier", décolleront cet après-midi, précise le communiqué. À noter le retour dans la liste de deux cadres, blessés de longue date, Baptiste Santamaria et Warmed Omari. Le retour de ces deux cadres de l'effectif rennais devraient reconfigurer le onze de Bruno Genesio en deuxième partie de saison.

Au Portugal, le Stade Rennais se confrontera dans un premier temps au Celtic Glasgow, ce samedi, puis au Feyenoord Rotterdam, le vendredi 16 décembre. Après ce stage, l’équipe Rouge et Noir disputera un dernier match amical, en France cette fois, contre le Stade Brestois, qui a remplacé au dernier moment le SCO d’Angers, initialement prévu pour affronter Rennes.