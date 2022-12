Stade Rennais : Le match du SRFC face à Angers SCO annulé !

Publié par Enzo Vidy le 06 décembre 2022 à 19:15

Pour préparer au mieux la deuxième partie de saison, le Stade Rennais a prévu plusieurs matchs amicaux, dont un face à Angers SCO qui a finalement été annulé.

Après des vacances pour certains, et une Coupe du monde pour d'autres, les joueurs du Stade Rennais ont commencé leur préparation pour la deuxième partie de saison. Hormis Lovro Majer et Steve Mandanda, qualifié pour les quarts de finale du Mondial avec la Croatie et la France, ainsi que Baptiste Santamaria et Warmed Omari, blessés, le groupe de Bruno Genesio est au complet.

Le coach des Rouge et Noir a pour objectif de remettre tout le monde pied au plancher pour entamer au mieux la reprise du championnat le 29 décembre prochain. Pour cela, le SRFC va jouer des matchs amicaux durant le mois de décembre, dont un face au Celtic, et un autre contre le Feyenoord. Un troisième match de préparation face au SCO d'Angers devait se tenir en fin de mois, huit jours avant le retour de la Ligue 1, mais ce dernier n'aura finalement pas lieu.

Stade Rennais : Le match face à Angers SCO annulé, Rennes affrontera Brest

Suite à un désaccord concernant la date du match face à Angers SCO qui devait se tenir au Roazhon Park le 21 décembre prochain, le club Rouge et Noir s'est rapidement mis à la recherche d'un autre adversaire pour pouvoir se préparer au mieux, une semaine avant le déplacement à Reims comptant pour la 15e journée de Ligue 1. Et c'est le Stade Brestois qui aura l'honneur d'affronter le SRFC sur la pelouse du Roazhon Park.

Cette rencontre se jouera le 22 décembre prochain et sera gratuite pour les abonnés du Stade Rennais. Les deux adversaires se sont déjà affrontés cette saison en Ligue 1, et Rennes s'étaient facilement imposé 3-1 le 31 août dernier sur sa pelouse, grâce à des réalisations de Joe Rodon, Martin Terrier, et le jeune Désiré Doué.