Coupe du monde : Portugal, un défenseur de retour à l'entraînement

Publié par Enzo Vidy le 09 décembre 2022 à 17:52

Absent de la séance collective jeudi avec le Portugal pour travailler en salle, Ruben Dias a fait son retour à l'entraînement ce vendredi.

Homme fort de la défense portugaise depuis le début de la Coupe du monde, Ruben Dias a suscité quelques inquiétudes dans les rangs de la Seleçao. Jeudi, la fédération portugaise de football a annoncé que le défenseur central n'avait pas pris part à la séance collective avec ses coéquipiers. Le défenseur de Manchester City se serait contenté d'un petit travail en salle.

À deux jours d'un quart de finale qui s'annonce difficile face au Maroc, la nouvelle a été vécue comme un coup du sort par certains supporters portugais. Ce vendredi matin, Fernando Santos a tenu des propos peu rassurants à l'égard de son joueur. "On ne change pas une équipe qui gagne ? Déjà, on a des doutes concernant Ruben Dias. On verra ce qui va se passer." Finalement, plus de peur que de mal pour les fans du Portugal puisque le média Trivela a annoncé, ce vendredi après-midi, le retour de Ruben Dias à l'entraînement collectif avec l'ensemble de ses coéquipiers.

Coupe du monde : Portugal, Cristiano Ronaldo remplaçant face au Maroc ?

Hormis l'incertitude autour de Ruben Dias qui a été levée ce vendredi, le cas Cristiano Ronaldo continue de faire réagir dans le monde entier. Depuis sa non-titularisation lors de la victoire 6-1 des Portugais face à la Suisse, d'importantes rumeurs ont vu le jour. Le média Record a d'abord affirmé que CR7 avait menacé de quitter sa sélection après avoir appris qu'il serait sur le banc face à la Nati.

Une information rapidement démentie par la fédération portugaise de football. Désormais, le monde entier attend de savoir si le quintuple Ballon d'Or sera encore remplaçant face au Maroc. Après le triplé incroyable de Gonçalo Ramos mardi dernier, il serait assez étonnant de voir Fernando Santos changer ses plans en réintégrant Cristiano Ronaldo dans le onze de départ portugais. Les prochaines heures devraient nous donner plus d'indications sur la composition portugaise qui sera alignée face au Maroc. Ce quart de finale aura lieu samedi à partir de 16h.