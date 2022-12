Equipe de France : Enorme test face à l'Angleterre, la compo des Bleus !

Publié par Enzo Vidy le 09 décembre 2022 à 11:02

Samedi soir, l'Equipe de France affronte l'Angleterre pour une place en demi-finale de la Coupe du monde, et la compo des Bleus est tombée.

C'est certainement l'affiche la plus attendue des quarts de finale de cette Coupe du monde 2022. Ce duel entre Anglais et Français s'annonce déjà palpitant, et certains parlent même d'une "finale" avant l'heure. Jusqu'à présent, les deux équipes n'ont pas vraiment été confrontés à de gros adversaires. Hormis le Danemark et la Pologne pour la France, et le Sénegal pour l'Angleterre, ces deux nations ont été relativement épargnées depuis le début de la compétition.

D'un point de vue tactique, l'Angleterre semble tout miser sur Kyle Walker pour contrer l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, dont l'état de forme actuel ne cesse de faire trembler les supporters anglais. Côté français, la bataille devrait sûrement se faire au milieu de terrain. Face à Jude Bellingham, Declan Rice et Jordan Henderson, la doublette Rabiot-Tchouaméni aura fort à faire. Devant, le potentiel offensif des Bleus est indéniable, et face à un Harry Maguire en manque de confiance, Didier Deschamps serait bien inspiré d'appuyer sur la charnière centrale anglaise.

Equipe de France : Didier Deschamps reste prudent

Présent devant la presse ce vendredi matin, Didier Deschamps s'est exprimé sur l'état d'esprit de ses joueurs, à la veille du choc face à l'Angleterre. "Le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. Avec bien sûr des passages à travers les matchs. Là, c'est un quart de finale, il n'y a pas à stresser, ce n'est que du bonheur et du plaisir, avec l'objectif d'aller dans le dernier carré."

Concernant son adversaire de demain, le sélectionneur des Bleus s'est montré prudent au moment d'évoquer les points faibles anglais. "Ils n'en ont pas, comme ça, c'est clair. L'Angleterre a des choses qu'elle fait peut-être moins bien. Il faut se servir de ce qu'ils ont pu faire. Il faut faire en sorte de pouvoir identifier certains aspects où on pourrait leur faire mal."

Equipe de France : La compo probable des Bleus face à l'Angleterre

Gardien : H. Lloris

Défenseur : J. Koundé, R. Varane, D. Upamecano, T. Hernandez

Milieux : A. Rabiot, A. Tchouaméni, A. Griezmann

Attaquants : O. Dembélé, O. Giroud, K. Mbappé

Où voir Angleterre-France ?

Ce quart de finale entre l'Angleterre et l'Equipe de France sera à suivre à partir de 20h en direct sur les antennes de TF1 et de Bein Sport.